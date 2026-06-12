ETV Bharat / state

इलाहाबादी सुर्खा के बागों पर खड़े हो गए क्रंकीट के जंगल, अब पहचान पर संकट, क्या बचा पाएगा अपनी मिठास?

रोग लगने और रकबा ज्यादा होने के कारण खेती करने से बचते हैं किसान, दूसरे विकल्पों पर ज्यादा ध्यान.

सुर्खा अमरूद पर मंडरा रहा संकट.
सुर्खा अमरूद पर मंडरा रहा संकट. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 8:30 PM IST

|

Updated : June 12, 2026 at 8:35 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इलाहाबादी सुर्खा...नाम सुनकर ही लोगों के मुंह में मिठास घुल जाती है. इलाहाबाद (अब प्रयागराज) की पहचान रहे सुर्खा अमरूद पर अब संकट मंडराने लगा है. बाग धीरे-धीरे कम हो रहे हैं. जो हैं भी वे उपजाऊ नहीं हैं. आलम यह है कि सीजन में कभी आसानी से मिलने वाला सुर्खा अब ढूंढे से भी नहीं मिलता. कभी अमरूद की खेती का कुल रकबा कुल क्षेत्रफल 3,000 हेक्टेयर था, जो अब सिमटकर 1200 पर आ चुका है. बागों को क्रंक्रीट के जंगल खा चुके हैं. फलों को लगने वाले रोग के कारण किसान इसकी खेती भी नहीं करना चाहते. फिर भी, सुर्खा की इतनी खासियतें हैं कि सीजन में हर कोई इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहता है. इलाहाबादी सुर्खा क्यों इतना है फेमस, इसकी पैदावार पर क्यों पड़ा है संकट और लोगों का इस बारे में क्या है कहना? पढ़िए सुनील कुमार सिंह के संपादन के साथ अक्षय मिश्रा की रिपोर्ट....

इलाहाबादी सुर्खा पर संकट. (Video Credit; ETV Bharat)

अमरूद के सीजन में इलाहाबाद जंक्शन के बाहर सुर्खा की खुशबू फैली रहती है. एजी ऑफिस के आसपास का इलाका हो या सोबबितयाबाग, बैरहना, या फिर शहर की फल मंडियां. लोगों की नजर सबसे पहले सुर्खा पर ही पड़ती है. अपनी रंगत और मिठास के कारण ये सहज ही लोगों को अपनी ओर खींचते हैं. सीजन में सुर्खा 60 से 70 रुपये प्रति किलो बिकता है. कभी-कभी तो दाम इससे भी ऊपर चले जाते हैं.

खुसरो बाग और सुर्खा, एक दूसरे के पर्याय

खुसरो बाग के पास रहने वाले 66 वर्षीय रामचंद्र जी (सेवानिवृत्त कर्मचारी, नगर निगम) बचपन के दिनों को याद करते हैं. बताते हैं, पढ़ाई-लिखाई खुसरो बाग के आसपास ही हुई है. सुर्खा अमरूद यहां की सबसे बेहतरीन और विशिष्ट वैरायटी रही है. इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका गहरा लाल रंग, बेमिसाल खुशबू और इसमें बीजों का न के बराबर होना था. इसमें गूदा बहुत अधिक होता था, जो इसे सबसे अलग बनाता था. जब हम बचपन में प्रयागराज स्टेशन (लीडर रोड साइड) जाते थे, तो वहां अमरूद के ठेलों से इसकी खुशबू 200 से 300 मीटर दूर तक फैल जाती थी.

सभी की पसंद है सुर्खा अमरूद.
सभी की पसंद है सुर्खा अमरूद. (Photo Credit; ETV Bharat)

बदल गए हालात

रामचंद्र बताते हैं, आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं. अब सुर्खा अमरूद बाजारों में दिखाई ही नहीं देता. इलाहाबाद का सबसे प्रसिद्ध अमरूद क्षेत्र 'अबू बकरपुर' था, जो अब कंक्रीट के जंगल और आबादी में तब्दील हो चुका है. वहां बाग के नाम पर अब कुछ नहीं बचा. कौशाम्बी के क्षेत्रों में भी जहां पहले अमरूद के बाग थे, वहां अब केले की खेती होने लगी है, क्योंकि अमरूद में लागत बढ़ गई है और किसानों को मुनाफा कम मिल रहा है. घर में भी सुर्खा का एक 40 साल पुराना पेड़ था, जिसे कम पैदावार के कारण अब कटवाना पड़ा.

सुर्खा को बचाने के लिए किए जा रहे उपाय

सुर्खा अमरूद को बचाने और इसके क्षेत्रफल को दोबारा बढ़ाने के लिए सरकारी स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं, इस पर राजकीय उद्यानिकी एवं प्रशिक्षण केंद्र (खुसरो बाग, प्रयागराज) के प्रभारी विजय किशोर सिंह ने जानकारी साझा की. उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदमों के बारे में बताया, जैसे कि विभाग सुर्खा के संरक्षण के लिए त्रि-स्तरीय रणनीति पर काम कर रहा है.

स्वास्थ्य के लिए लाभदायक.
स्वास्थ्य के लिए लाभदायक. (Photo Credit; ETV Bharat)

1. 'फेरोमोन ट्रैप' से फल मक्खी (Fruit Fly) पर नियंत्रण

विजय किशोर सिंह बताते हैं कि अमरूद की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान फल मक्खी (कीट) से होता है, खासकर बरसात के मौसम में. जब फल पकने की ओर बढ़ता है, तब मादा मक्खी फल के अंदर डंक मारकर अंडे दे देती है, जिससे फल समय से पहले सड़कर गिर जाता है. चूंकि अमरूद को लोग सीधे खाते हैं, इसलिए इस पर किसी भी तरह के हानिकारक केमिकल या कीटनाशक के छिड़काव की सलाह नहीं देते. इसके बजाय हम 'फेरोमोन ट्रैप' (Pheromone Trap) तकनीक का उपयोग कर रहे हैं. यह एक प्लास्टिक के डिब्बे जैसा होता है, जिसमें इथेनॉल, मिथाइल यूजेनॉल और इन्सेक्टिसाइड का एक खास मिश्रण (60ml, 40ml और 10ml) कर रखा जाता है. इसकी गंध से आकर्षित होकर केवल नर मक्खियां (Male Flies) इसके अंदर फंस जाती हैं. इससे मक्खियों का प्रजनन रुक जाता है और फसल बिना केमिकल के सुरक्षित रहती है. यह तकनीक बागवानों के लिए बेहद किफायती और कारगर है.

सुर्खा अमरूद के लिए विपरीत हालात क्यों?
सुर्खा अमरूद के लिए विपरीत हालात क्यों? (Photo Credit; ETV Bharat)

2. ग्राफ्टिंग और मदर प्लांट का विकास

बताते हैं, विभाग सुर्खा अमरूद के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए ग्राफ्टिंग (कलम बांधने) की आधुनिक विधि अपना रहा है. L-49 (लखनऊ-49) वैरायटी को 'रूट स्टॉक' (जड़ वाले पौधे) के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें 'विल्ट' (उकठा रोग) का असर बहुत कम होता है. इसके ऊपर सुर्खा अमरूद की 'साइन' (कलम) को जोड़कर नया ग्राफ्टेड पौधा तैयार करते हैं. हमारे केंद्र पर इसके मदर प्लांट लगे हुए हैं. दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीनों में इसकी ग्राफ्टिंग की जाती है और जुलाई-अगस्त का महीना इन पौधों के रोपण (Plantation) के लिए सबसे उत्तम होता है.

अमरूद की किस्में.
अमरूद की किस्में. (Photo Credit; ETV Bharat)

3. किसानों को सब्सिडी-प्रशिक्षण

सरकार सुर्खा अमरूद के पारंपरिक क्षेत्रों जैसे- प्रयागराज (बमरौली), कौशाम्बी (सय्यद सरावा, मनोहरि) और फतेहपुर के दोआबा क्षेत्र में इसे पुनर्जीवित करने के लिए किसानों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है. उद्यान विभाग द्वारा नए बाग लगाने, कैनोपी प्रबंधन (पौधों की काट-छांट कर सुडौल बनाना) और पैक हाउस बनाने के लिए किसानों को अलग-अलग पैकेज पर डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे उनके खाते में सब्सिडी (अनुदान) दिया जा रहा है. इसके अलावा, प्रतिवर्ष 100 से 150 किसानों को चार चरणों में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता कि. जिससे वे इस 'एप्पल गुआवा' (सुर्खा) को एक्सपोर्ट क्वालिटी का बना सकें. हमारे केंद्र से यह पौधा किसानों को मात्र ₹65 में उपलब्ध कराया जाता है.

सुर्खा को मिला GI Tag

बताया कि सुर्खा अमरूद को साल 2008 में GI Tag (भौगोलिक संकेतक) मिला था, जिसे समय-समय पर रिन्यू किया जाता है. हालांकि अन्य इलाकों (जैसे हरिद्वार, मेरठ या कटनी) के लोग भी यहां से पौधे ले जाते हैं, लेकिन जो रंग, मिठास और स्वाद प्रयागराज की मिट्टी और जलवायु में मिलता है, वह कहीं और नहीं आ सकता. इसलिए स्थानीय स्तर पर इसके संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है. बताते हैं कि अमरूद की खेती का कुल क्षेत्रफल 3,000 हेक्टेयर था. वर्तमान में यह रकबा सिमटकर केवल 1,200 हेक्टेयर रह गया है.

खेती से जुड़े किसान और अनुमानित कारोबार

अनुमान के अनुसार, अमरूद का वार्षिक कारोबार लगभग 25 से 30 करोड़ रुपये के बीच है.प्रयागराज के अमरूदों की मांग देश के विभिन्न राज्यों में रही है, जिनमें मुख्य रूप से उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान शामिल हैं. जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में खास तौर पर खाड़ी देशों जैसे ओमान और बहरीन तक निर्यात किए जाते रहे हैं. विजय किशोर सिंह बताते हैं कि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, इस क्षेत्र में अमरूद की खेती से सीधे तौर पर लगभग 2,500 किसान जुड़े हुए हैं.

यह भी पढ़ें: यूपी रोडवेज की बसें बन रहीं आग की भट्ठी, पुरानी एसी बसें राह चलते पैसेंजरों को दे रहीं धोखा

Last Updated : June 12, 2026 at 8:35 PM IST

TAGGED:

ALLAHABADI DRY FARMING
KHUSRO BAGH SURKHA GUAVA
CRISIS FACING SURKHA GUAVA
इलाहाबादी सुर्खा पर संकट
ALLAHABADI SUUKHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.