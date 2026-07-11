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हरियाणा में नदियों का जलस्तर घटने पर आफत टली, पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश थमने से मिली राहत

दो दिनों तक उफान पर रहने के बाद पंचकूला की घग्गर नदी समेत अन्य नदियों का जलस्तर अब सामान्य हो गया है.

Crisis averted in Haryana as river water levels recede rainfall ceases in hilly and plain areas
हरियाणा में नदियों का जलस्तर घटने पर आफत टली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 11, 2026 at 9:22 PM IST

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Updated : July 11, 2026 at 9:40 PM IST

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पंचकूला: पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में करीब दो दिन से लगातार हो रही बरसात से नदियों का जलस्तर उफान पर रहा. लेकिन शनिवार की सुबह हरियाणा के लिए राहत की खबर लाई. क्योंकि पंचकूला की घग्गर नदी समेत अन्य नदियों का जलस्तर पहले जहां पूरे उफान पर था, वहां स्थिति अब सामान्य हो गई है. हालांकि जिला पंचकूला की बात करें तो पुलिस-प्रशासन की हिदायतें और धारा-163 फिलहाल लागू रहेगी, ताकि कोई अप्रिय घटना ना देखनी पड़े. हरियाणा में बारिश भी थम गई है और नदियों का जलस्तर भी सामान्य देखा जा रहा है. ईटीवी भारत की टीम ने पंचकूला में घग्गर नदी के बहाव का उस प्वाइंट पर पहुंचकर अंदाजा लगाया, जाे खतरा होने या राहत मिलने का संकेत देता है.

धारा 163 लागू और सावधानी जारी: नागरिकों की सुरक्षा की प्राथमिकता के चलते फिलहाल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 जिला पंचकूला में लागू रहेगी. इस कड़ी में पुलिसकर्मी घग्गर नदी के छठ घाट के समीप और अन्य जगहों पर लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं. लोगों से नदी, नालों और बरसाती पानी वाले क्षेत्रों से पूरी तरह दूर रहने की अपील की जा रही है. तेज बहाव का सही अनुमान लगाना बेहद कठिन रहता है और मामूली लापरवाही भी जानलेवा हादसे में बदल सकती है. इस कारण लोगों से अपने वाहन नदी, नालों या जलभराव वाले स्थानों से गुजारने का प्रयास नहीं करने की अपील की जा रही है.

हरियाणा में नदियों का जलस्तर घटने पर आफत टली (ETV Bharat)

पंचकूला में पूर्ण प्रतिबंध: जिला पंचकूला की भौगोलिक सीमा में आने वाली घग्गर, कौशल्या और टांगरी नदियों समेत किसी भी प्राकृतिक या मानव-निर्मित नदी, नाले, सहायक नदी या बांध के किनारों के पास किसी भी व्यक्ति, बड़े या बच्चों के जाने पर पूर्ण प्रतिबंध है. अकसर लोग रील बनाने, घूमने, मौज-मस्ती करने या बारिश का नजारा देखने के लिए पानी के समीप पहुंच जाते हैं. लेकिन ऐसी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई गई है. किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के लिए भी नदियों के पानी या उनके सूखे तल में उतरने की सख्त मनाही है. हालांकि, पंचकूला में सेक्टर-21 स्थित घग्गर नदी के पुल के पास कुछ बच्चे शनिवार को भी नहाते दिखे. लेकिन उन्हें रोकने-टोकने वाला कोई दिखाई नहीं दिया.

13 संवेदनशील एवं बाढ़ संभावित स्थान: जिले के 13 सबसे संवेदनशील एवं बाढ़ संभावित स्थानों की पहचान की गई है, जहां विशेष निगरानी के निर्देश हैं. इनमें सेक्टर-21 घग्गर पुल (शनि मंदिर के पास), माजरी चौक घग्गर पुल के दोनों ओर, बुर्ज कोटिया, दीवानवाला, चंडी, थापली, बालू थापली, बरुन और चामला गांव के पास घग्गर नदी का क्षेत्र शामिल हैं. इसके अलावा बरवाला पुल के समीप टांगरी नदी, खेतपराली गांव, रायपुर रानी (मोरनी टी-पॉइंट) के पास टांगरी नदी और मल्लाह पुल के दोनों ओर कौशल्या नदी क्षेत्र में भी जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत लगातार निगरानी रखी जा रही है. सभी एसीपी और थाना प्रभारियों को इन स्थानों पर नियमित गश्त कर आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश हैं.

नगर निगम ने कसी कमर: मानसून के दौरान नागरिकों को असुविधा से बचाने और शहर में जलभराव की स्थिति उत्पन्न न होने देने के उद्देश्य से नगर निगम पंचकूला ने तैयारियां पूरी होने का दावा किया है. नगर निगम आयुक्त विनय कुमार के निर्देशाें पर सभी जूनियर इंजीनियरों एवं इंजीनियरिंग स्टाफ को चौबीसों घंटे फील्ड में तैनात कर दिया गया है. अधिकारियों-कर्मचारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने और जल निकासी व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी स्थान पर जलभराव की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके.

पूरे शहर की निगरानी को फिल्ड अधिकारी तैनात: नगर निगम आयुक्त विनय कुमार ने बताया कि नगर निगम मुख्यालय से पूरे शहर की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. फील्ड में तैनात अधिकारियों से नियमित रूप से फीडबैक लिया जा रहा है. सभी जोन में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए टीमें अलर्ट मोड पर हैं. शिकायत प्राप्त होते ही संबंधित टीम को मौके पर भेजकर समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है. जल निकासी व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए आवश्यक मशीनरी एवं संसाधनों को भी तैयार रखा गया है. उन्होंने बताया कि अब तक शहर में कहीं भी बड़े स्तर पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है. सेक्टर-19 के कुछ निचले क्षेत्रों में जरूर पंजाब की ओर पानी की निकासी का मार्ग अपेक्षाकृत संकरा होने से कुछ मिनटों के लिए जलभराव की स्थिति बनी, जिसे नगर निगम की टीमों ने तत्काल नियंत्रित किया. इसके अतिरिक्त शहर के अन्य क्षेत्रों में वर्षा जल की निकासी सामान्य रूप से होती रही.

यहां करें शिकायत और सफाई जरूरी: आयुक्त विनय कुमार ने शहरवासियों से अपील में कहा है कि यदि कहीं भी जलभराव, बंद नालियों या जल निकासी से संबंधित कोई समस्या दिखाई दें तो तुरंत नगर निगम हेल्पलाइन 96964-94949 पर सूचना दें या नगर निगम के आधिकारिक एक्स (Twitter) हैंडल @MC_Panchkula के माध्यम से शिकायत दर्ज कराएं. उन्होंने कहा कि नगर निगम की टीमें 24×7 पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रही हैं. प्रत्येक शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित एवं सकारात्मक समाधान सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे वर्षा के दौरान नालियों एवं रोड गलियों में कूड़ा-कचरा न डालें, ताकि वर्षा जल की निकासी निर्बाध रूप से होती रहे और शहर को जलभराव से सुरक्षित रखा जा सके.

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Last Updated : July 11, 2026 at 9:40 PM IST

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