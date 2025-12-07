सुपारी लेकर कार में आग लगाने वाले गिरफ्तार, हमर राज पार्टी के जिला अध्यक्ष की गाड़ी में हुई थी आगजनी
आरोपियों का पुलिस ने सड़क पर जुलूस निकाला.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 7, 2025 at 11:03 AM IST
बालोद: बीते दिनों हमर राज पार्टी के जिला अध्यक्ष की कार को कुछ लोगों ने आग के हवाले कर दिया था. शिकायत मिलने के बाद पुलिस लगातार अपराधियों की तलाश कर रही थी. इस बीच पुलिस को खबर मिली की कार में आगजनी करने वाले बदमाशों ने किसी से सुपारी लेकर इस वारदात को अंजाम दिया है. सूचना की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने पांच आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया.
सुपारी देकर कार में लगवाई आग
पुलिस की जांच में ये खुलासा हुआ कि वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाशों को सुपारी दी गई थी. सुपारी लेने वाले बदमाशों ने नेता की कार को आग के हवाले कर दिया. मुख्य आरोपियों में जिला जेल बालोद में बंद अश्वनी डडसेना और उसकी पत्नी, ग्राम अंगारी की सरपंच ममता डडसेना का नाम सामने आया. पुलिस ने इन दोनों की भूमिका की जांच शुरू कर दी है. वहीं पुलिस कार मे आग लगाने वाले सभी आरोपियों का जुलूस पूरे शहर में निकाला.
जमीन विवाद में दिया वारदात को अंजाम
बालोद पुलिस के मुताबिक, मामला 1 दिसंबर 2025 की रात करीब 9 बजे का है, जब वार्ड नंबर 20 बुढ़ापारा पाररास निवासी देवेन्द्र साहू की कार घर की बाउंड्री में खड़ी थी. इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने कार में पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया. पीड़ित मालिक ने इस बात की शिकायत थाना बालोद में कराई. जिसके बाद अपराध क्रमांक 527/2025 धारा 326(जी), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया.
जेल में रची गई साजिश
जांच के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी मोहम्मद फैजान की जेल में मुलाकात अश्वनी डडसेना से हुई. डडसेना ने साहू से जमीन को लेकर चल रहे विवाद के चलते उस पर हमला करने की सुपारी दी. आरोपी ने फैजान से कहा था कि देवेन्द्र साहू को सबक सिखाना है और काम पूरा होने के बाद मनचाही रकम दी जाएगी. जेल से रिहा होने के बाद फैजान से अश्वनी ने संपर्क किया और अपने सहयोगी रिंकू उर्फ श्यामु यादव के जरिए 7 हजार सुपारी की रकम एडवांस में दिलवाया. फैजान ने अपने साथी अनिकेत मेश्राम, सूरज रंगारी, दानेश्वर साहू और अभिषेक चौरे के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया.
CCTV देखकर नहीं की वारदात, फिर जलाई कार
आरोपी पहले साहू को घर से बाहर बुलाकर हमला करना चाहते थे, लेकिन CCTV देखकर डर गए. बाद में फैजान के निर्देश पर बदमाशों ने साहू की कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी. घटना के बाद फैजान ने मोबाइल से अश्वनी डडसेना को संदेश भेजकर काम पूरा होने की जानकारी दी.
पुलिस ने ऐसे किया खुलासा
पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल के निर्देश पर थाना प्रभारी निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, मोबाइल और वर्दी जैसे कपड़े जब्त किए.आरोपियों के खिलाफ धारा 111, 62(1) बीएनएस की अतिरिक्त धाराएं जोड़ी गई हैं. सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.
सिकोसा के पास ट्रेन पर हमला, बालोद-रायपुर रेल मार्ग पर पत्थरबाजी, एक यात्री हुआ लहूलुहान, सुरक्षा पर सवाल
बालोद में होगा भारत के इतिहास का पहला अंतरराष्ट्रीय जंबूरी, 12 हजार स्काउट-गाइड होंगे शामिल
स्कूल जहां मास्क पहनने को मजबूर छात्र, कभी असहनीय बदबू कभी आंखों में जा रहा राखड़ और धुआं, खुजली-उल्टी जैसी समस्याएं