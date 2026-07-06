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रामनगर पुलिस का एक्शन; मुठभेड़ के बाद 5 लाख की लूट के दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपियों के पास से बाइक, एक तमंचा और 25000 रुपये बरामद किए.

रामनगर में मुठभेड़
रामनगर में मुठभेड़ (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 1:32 PM IST

2 Min Read
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वाराणसी: 27 जून 2026 को रामनगर थाना क्षेत्र बंदरगाह के पास रविवार की देर रात एक व्यापारी से पांच लाख की लूट मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया है. इस दौरान पुलिस को आरोपियों के पास से लूट में प्रयोग की गई बाइक, एक तमंचा और 25000 रुपये बरामद हुए है. वहीं, आरोपियों की पहचान आकाश और आशीष मौर्य को रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार, 27 जून 2026 को रात 12 बजे चित्तगंज थाना अंतर्गत स्वर कुमार के पास सर्राफा व्यापारी अमित कुमार पांच लाख लेकर अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी वहां पहले से घात लगाए बदमाशों ने पिस्तौल सटाकर गोली मारने की धमकी दी, फिर व्यापारी से पांच लाख रुपये लूट फरार हो गए. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी और सर्वेलेंस की टीम के मदद से अभियुक्त का पता लगाया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

एडीसीपी काशी वैभव बांगर ने बताया कि कुछ दिन पूर्व चेतगंज थाना अंतर्गत एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था. इसके बाद पुलिस ने टेक्निकल टीम सर्वनाश की टीम और सीसीटीवी फुटेज से दो आरोपियों को चिन्हित किया. आज नाकाबंदी कर तलाशी की जा रही थी, तभी रामनगर थाना अंतर्गत बंदरगाह के पास पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दिया, जिसके बाद जवाबी फायरिंग भी पुलिस गोली आकाश को लगी, फिर दो को गिरफ्तार कर लिया गया है. साथ ही आकाश का उपचार कराया जा रहा है. मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

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