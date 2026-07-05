ETV Bharat / state

एक ही रात में दो ATM को बनाया निशाना, नीमराणा में उखाड़ ले गए पूरा एटीएम, बहरोड़ में सायरन बजने से टली लूट

नीमराणा में चोरों का आतंक ( फोटो ईटीवी भारत बहरोड़ )

बहरोड़ : जिले में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब उन्हें कानून का कोई खौफ नहीं रहा. बीती रात बदमाशों ने महज कुछ ही घंटों के भीतर दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में एटीएम को निशाना बनाकर पुलिस सुरक्षा चक्र को खुली चुनौती दे दी. पहली वारदात नीमराणा थाना इलाके के प्रतापसिंहपुरा गांव की है, जहां शातिर बदमाश पूरी एटीएम मशीन को ही उखाड़कर अपने साथ ले उड़े. वहीं, दूसरी वारदात बहरोड़ कस्बे में स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम पर हुई, जहां ऐन वक्त पर सुरक्षा सायरन बजने के कारण बदमाश घबरा गए और एक बड़ी लूट होने से बच गई. नीमराणा में उखाड़ ले गए एटीएम : नीमराणा एडिश्नल एसपी सुरेश खींची ने बताया की रविवार तड़के करीब 3 बजे कुछ बदमाश एक वाहन में सवार होकर प्रतापसिंहपुरा गांव पहुंचे. उन्होंने पहले एटीएम के आसपास की गतिविधियों का जायजा लिया और फिर कुछ ही मिनटों में मशीन को उखाड़कर वाहन में डाल लिया. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. सुबह जब स्थानीय लोगों ने एटीएम को गायब देखा तो पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही नीमराणा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है. फुटेज के आधार पर आरोपियों के वाहन और उनकी पहचान का प्रयास किया जा रहा है. इसे भी पढ़ें: CCTV पर छिड़का स्प्रे , फिर 30 मिनट में ATM काटकर पैसे लेकर फरार हुए बदमाश