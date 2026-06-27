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बीसीसीएल कर्मी को अपराधियों ने मारी गोली, विधायक शत्रुघ्न महतो ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

धनबाद: सोनारडीह ओपी क्षेत्र में अपराधियों ने बीसीसीएल कर्मी को गोली मार दी है. घटना सोनारडीह ओपी से महज कुछ कदम की दूरी पर बोकारो-धनबाद एनएच-32 के किनारे स्थित बीसीसीएल के समरसेबल पंप के पास हुई. यहां रात्रि पाली में ड्यूटी कर रहे पंप ऑपरेटर उमेश रविदास को केबल चोरों ने गोली मारकर घायल कर दिया.

घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर रात करीब 1 से डेढ़ बजे के बीच लगभग 6 की संख्या में अपराधी समरसेबल पंप से केबल चोरी कर रहे थे. इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात बीसीसीएल कर्मी उमेश रविदास ने चोरी का विरोध किया. विरोध करने पर अपराधियों ने उन पर गोली चला दी. गोली उमेश रविदास के दाएं पैर में लगी और आर-पार हो गई.

जानकारी देते घायल बीसीसीएल कर्मी और बाघमारा विधायक (ईटीवी भारत)

घटना की जांच में जुटी पुलिस

गोली चलने और शोर होने के बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गए. घायल बीसीसीएल कर्मी ने किसी तरह अपने साथी को फोन कर बुलाया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद रेफर किया गया. घटना की सूचना मिलते ही सोनारडीह ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है. पुलिस अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छानबीन में जुटी है.