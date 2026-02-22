ETV Bharat / state

दुर्ग में बेखौफ हुए चाकूबाज, लूट का विरोध करने पर युवक को मारा चाकू, छावनी इलाके में सनसनीखेज वारदात

दुर्ग: छावनी थाना इलाके में एक बार फिर गुंडों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. शनिवार शाम को बाजार से सामान लेकर लौट रहे युवक को बदमाशों ने घेर लिया. बदमाश युवक को लूटना चाहते थे. धारदार हथियार दिखाकर जब युवक से पैसे लूटने की कोशिश की, तब युवक ने इसका विरोध जताया. बेखौफ बदमाशों ने बीच सड़क पर युवक को चाकू मार दिया. चाकू लगते ही युवक गंभीर रूप से जख्मी होकर मौके पर गिर पड़ा. जबतक लोगों की भीड़ मौके पर पहुंचती तबतक बदमाश मौके से भाग निकले. स्थानीय लोगों की मदद से युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां युवक की हालत गंभीर बनी हुई है.

लुटेरों ने मारा युवक को चाकू

जख्मी युवक के परिवार वालों ने बताया कि रितिक बाजार से सामान लेकर घर लौट रहा था. तभी बदमाशों ने उसे रास्ते में रोक लिया. बदमाश उसके पास रखे पैसे और मोबाइल फोन लूटना चाहते थे. इस बात का विरोध रितिक ने किया. इसी बीच एक बदमाश ने चाकू निकालकर ताबड़तोड़ वार रितिक पर कर दिए. ये पूरी वारदात बीच सड़क पर हुई लेकिन उस वक्त किसी ने भी रितिक की मदद नहीं की. बदमाश जब मौके से भाग निकले तो लोगों ने रितिक को अस्पताल पहुंचाया.