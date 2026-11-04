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पलामू में महिला से चार लाख की छिनतई, पति के इलाज के लिए बैंक से निकाला था पैसा

दरअसल पलामू के चैनपुर के सलतुआ क्षेत्र की रहने वाली ललिता देवी नामक महिला ने बुधवार को बैंक से चार लाख रुपए निकाले थे. ललिता देवी के पति बीमार हैं और ऑपरेशन के लिए रुपयों की जरूरत थी. इसी वजह से ललिता देवी ने बैंक से रुपए निकाले थे. बैंक से पैसे निकालने के दौरान महिला के ससुर भी साथ में थे. ससुर सब्जी खरीदने के लिए बाजार गए थे और ललिता देवी तिनकोनिया के पास खड़ी थी. इसी क्रम में अपराधी पैदल पहुंचे और रुपयों से भरा हुआ झोला लेकर फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की.

'अपराधियों ने एक महिला से रुपयों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए. पुलिस मामले में छानबीन कर रही है, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है.' ज्योतिलाल रजवार, टाउन थाना प्रभारी

पुलिस अपराधियों को चिन्हित कर रही है और छापेमारी कर रही है. दिवाली से पहले मेदिनीनगर के बाजार क्षेत्र में यह बड़ी घटना है.