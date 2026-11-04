पलामू में महिला से चार लाख की छिनतई, पति के इलाज के लिए बैंक से निकाला था पैसा
पलामू में अपराधियों ने एक महिला से 4 लाख रुपये की छिनतई कर ली. पुलिस मामले में छानबीन कर रही है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 4, 2026 at 9:03 PM IST
पलामूः जिले के मेदिनीनगर में तिनकोनिया के पास, अपराधियों ने एक महिला से पैसों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए. महिला के पास झोला में चार लाख रुपए थे. घटना के बाद पुलिस ने पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी और इलाके के सीसीटीवी फुटेज को भी निकाला है. महिला ने घटना को देने वाले अपराधियों का हुलिया पुलिस को बताया.
अपराधी पैदल पहुंचे और रुपए लेकर फरार हो गए
दरअसल पलामू के चैनपुर के सलतुआ क्षेत्र की रहने वाली ललिता देवी नामक महिला ने बुधवार को बैंक से चार लाख रुपए निकाले थे. ललिता देवी के पति बीमार हैं और ऑपरेशन के लिए रुपयों की जरूरत थी. इसी वजह से ललिता देवी ने बैंक से रुपए निकाले थे. बैंक से पैसे निकालने के दौरान महिला के ससुर भी साथ में थे. ससुर सब्जी खरीदने के लिए बाजार गए थे और ललिता देवी तिनकोनिया के पास खड़ी थी. इसी क्रम में अपराधी पैदल पहुंचे और रुपयों से भरा हुआ झोला लेकर फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की.
'अपराधियों ने एक महिला से रुपयों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए. पुलिस मामले में छानबीन कर रही है, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है.' ज्योतिलाल रजवार, टाउन थाना प्रभारी
पुलिस अपराधियों को चिन्हित कर रही है और छापेमारी कर रही है. दिवाली से पहले मेदिनीनगर के बाजार क्षेत्र में यह बड़ी घटना है.
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