ETV Bharat / state

पलामू में महिला से चार लाख की छिनतई, पति के इलाज के लिए बैंक से निकाला था पैसा

पलामू में अपराधियों ने एक महिला से 4 लाख रुपये की छिनतई कर ली. पुलिस मामले में छानबीन कर रही है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

RUPEES SNATCHING IN PALAMU
शहर थाना, मेदिनीनगर (पलामू) (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 4, 2026 at 9:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः जिले के मेदिनीनगर में तिनकोनिया के पास, अपराधियों ने एक महिला से पैसों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए. महिला के पास झोला में चार लाख रुपए थे. घटना के बाद पुलिस ने पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी और इलाके के सीसीटीवी फुटेज को भी निकाला है. महिला ने घटना को देने वाले अपराधियों का हुलिया पुलिस को बताया.

अपराधी पैदल पहुंचे और रुपए लेकर फरार हो गए

दरअसल पलामू के चैनपुर के सलतुआ क्षेत्र की रहने वाली ललिता देवी नामक महिला ने बुधवार को बैंक से चार लाख रुपए निकाले थे. ललिता देवी के पति बीमार हैं और ऑपरेशन के लिए रुपयों की जरूरत थी. इसी वजह से ललिता देवी ने बैंक से रुपए निकाले थे. बैंक से पैसे निकालने के दौरान महिला के ससुर भी साथ में थे. ससुर सब्जी खरीदने के लिए बाजार गए थे और ललिता देवी तिनकोनिया के पास खड़ी थी. इसी क्रम में अपराधी पैदल पहुंचे और रुपयों से भरा हुआ झोला लेकर फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की.

'अपराधियों ने एक महिला से रुपयों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए. पुलिस मामले में छानबीन कर रही है, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है.' ज्योतिलाल रजवार, टाउन थाना प्रभारी

पुलिस अपराधियों को चिन्हित कर रही है और छापेमारी कर रही है. दिवाली से पहले मेदिनीनगर के बाजार क्षेत्र में यह बड़ी घटना है.

TAGGED:

पलामू में महिला से चार लाख की छिनतई
महिला से चार लाख रुपयों की छिनतई
RUPEES SNATCHING IN PALAMU
पलामू में छिनतई का मामला
SNATCHING INCIDENT IN PALAMU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.