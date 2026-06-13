शादी की सालगिरह में अपराधियों का खलल, कार का शीशा तोड़ उड़ा ले गए गहने और पैसे

शादी की सालगिरह में अपराधियों का खलल, कार का शीशा तोड़ उड़ा ले गए गहने और पैसे
रांची में चोरों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है. रांची के लोअर में अपराधियों ने कार में से गहने और पैसे उड़ा लिए.
Published : June 13, 2026 at 1:40 PM IST
रांचीः रांची पुलिस का कहना है कि वे पूरी रात सड़कों पर तैनात रहते हैं, लेकिन इसके ठीक उलट शहर के सबसे भीड़-भाड़ वाले इलाके में भी अपराधी वारदात को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला रांची के लोवर बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां एक कार का शीशा तोड़ अपराधियों ने गहने और पैसे उड़ा लिए.
क्या है पूरा मामला
जमशेदपुर के रहने वाले रोहित गुप्ता की कार का शीशा तोड़ कर अज्ञात अपराधियों ने सोने के गहने और नगद पैसे उड़ा लिए. इस वारदात को शुक्रवार की देर रात रांची के मेन रोड में अंजाम दिया गया. रोहित गुप्ता ने बताया कि उनकी शादी की सालगिरह थी, उसी को लेकर वह मेन रोड स्थित भारत बेकरी में केक लेने के लिए अपनी कार को लॉक कर चले गए. केक लेकर जैसे ही वह लौटे तो देखा कि उनकी कार के राइट साइड का पीछे वाला शीशा टूटा हुआ है और सीट पर रखा हुआ उनकी पत्नी का बैग गायब है. रोहित गुप्ता के अनुसार उन्होंने पहले केक दुकानदार से मदद मांगी लेकिन उसने देर होने की बात कह दुकान बंद कर दी. उसके बाद उन्होंने पुलिस से मदद मांगी. पुलिस की टीम भी आई लेकिन अपराधियों का कुछ पता नही चल पाया.
नगद पैसे के अलावा जेवर भी था बैग में
रोहित गुप्ता ने बताया कि हैंडबैग में उनकी पत्नी के कुछ गहने और पांच हजार रुपए नगद थे. गहनों में कान के झुमके थे. मामले को लेकर रोहित गुप्ता ने रांची के लोवर बाजार थाना में एफआईआर दर्ज करवाई है. सिटी डीएसपी रमन ने बताया कि अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फूटेज खंगाला जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी जल्द की जएगी.
गश्त पर सवाल
रांची के मेन रोड जैसे अति व्यस्त इलाके में हुई इस वारदात ने पुलिस के गश्त पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह इलाका रात के समय भी गुलजार रहता है. लेकिन इस वारदात ने देर रात तक चेकिंग की सच्चाई की पोल खोल दी है. स्थानीय लोगों के अनुसार चेकिंग के बहाने लोगों को सिर्फ परेशान किया जाता है. बड़े अफसरों के जाते ही चेकिंग बंद हो जाती है.
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