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धनबाद में युवक को गोली मारकर आपराधियों ने लूट ली बाइक, पुलिस जांच में मामला संदिग्ध

धनबाद में युवक को अपराधियों ने गोली मारकर उसकी बाइक लूट ली. हालांकि, पुलिस ने वर्चस्व की लड़ाई में फायरिंग की आशंका जताई है.

criminals shot youth in Dhanbad
घायल युवक से पूछताछ करती पुलिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 1, 2026 at 1:30 PM IST

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धनबाद: जिले में सोमवार की सुबह तोपचांची थाना क्षेत्र में बाइक से जा रहे एक युवक को गोली मार दी गई. घटना के बाद हमलावर उसकी बाइक लेकर फरार हो गए. घायल युवक को इलाज के लिए धनबाद के एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया गया है. हालांकि, पुलिस की शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध नजर आ रहा है और इसके तार कोयला खनन क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है.

घायल युवक की पहचान बोकारो जिले के दुग्दा थाना क्षेत्र के अटारी गांव निवासी रवि बख्श राय के रूप में हुई है. रवि ने पुलिस को बताया कि वह अपने एक मित्र के साथ बाइक से देवघर जा रहा था. इसी दौरान तोपचांची बाजार के समीप दो बाइक पर सवार अपराधियों ने उसे रोकने का प्रयास किया. विरोध करने पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें दो गोलियां उसके पैरों में लगीं. इसके बाद हमलावर उसकी बाइक लेकर फरार हो गए.

युवक को अपराधियों ने गोली मारी (Etv Bharat)

घटना की सूचना मिलते ही बाघमारा एसडीपीओ अजीत कुमार बिमल, तोपचांची थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायल से पूछताछ की. जांच के दौरान पुलिस को घायल और उसके साथ मौजूद लोगों के बयान में कई विरोधाभास मिले. इसके बाद पुलिस को संदेह हुआ कि घटना की वास्तविक कहानी कुछ और हो सकती है.

एसडीपीओ अजीत कुमार बिमल ने बताया कि घटनास्थल की जांच में न तो खून के निशान मिले और न ही गोली चलने से संबंधित कोई साक्ष्य बरामद हुआ. प्रारंभिक जांच में यह संभावना सामने आई है कि फायरिंग की घटना दुग्दा क्षेत्र में कोयला खनन से जुड़े वर्चस्व विवाद के दौरान हुई हो और बाद में घायल को इलाज के लिए धनबाद लाकर घटना को तोपचांची क्षेत्र का बताया गया हो.

फिलहाल, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. जल्द ही संभावित वास्तविक घटनास्थल का निरीक्षण किया जाएगा और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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