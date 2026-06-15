मोबाइल नहीं देने पर युवक को मारी गोली, चेन और नकदी लूटकर फरार हुए बदमाश
रांची में अपराधियों ने लूटपाट के दौरान एक युवक को गोली मार दी है.
Published : June 15, 2026 at 11:45 PM IST
रांचीः राजधानी रांची में अपराधियों का दुस्साहस लगातार बढ़ता नजर आ रहा है. ताजा मामला नामकुम थाना क्षेत्र के कुटियाटू स्थित सेना मैदान के समीप का है.
जहां लूटपाट का विरोध करना एक युवक को भारी पड़ गया. बदमाशों ने पहले युवक से चेन और नकदी लूट ली, फिर मोबाइल देने से इनकार करने पर उसे गोली मार दी. नामकुम थाना प्रभारी रामनारायण सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
पुलिस के मुताबिक, युवक बाइक से अपने गंतव्य की ओर जा रहा था. इसी दौरान घात लगाए बैठे अपराधियों ने उसे रास्ते में रोक लिया. बदमाशों ने युवक के गले से चेन और उसके पास मौजूद नकदी छीन ली. इसके बाद अपराधियों ने मोबाइल फोन की मांग की. युवक द्वारा मोबाइल देने से मना करने और विरोध जताने पर बदमाशों ने उस पर गोली चला दी.
युवक के पैर में गोली लगी है, गोली लगते ही वह सड़क पर गिर पड़ा. इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल घायल युवक को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है.
इस घटना की सूचना मिलते ही नामकुम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. साथ ही अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही है.
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