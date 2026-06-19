पिकअप पर सब्जी लाद कर गोपालगंज आ रहा था यूपी का ड्राइवर, अपराधियों ने गर्दन में मारी गोली
यूपी के पिकअप चालक को अपराधियों ने गोपालगंज में गोली मार दी है. चालक को गर्दन में गोली लगी है. पढ़ें..
Published : June 19, 2026 at 1:12 PM IST
गोपालगंज: जिले के विजयीपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बेखौफ बदमाशों ने पिकअप चालक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश गाड़ी में रखे करीब एक लाख रुपये लूटकर मौके से फरार हो गए. मामला विजयीपुर थाना क्षेत्र केके पगरा रोड स्थित खानुआ मोड़ के पास का है.
यूपी के ड्राइवर को मारी गोली: जख्मी पिकअप चालक की पहचान यूपी के देवरिया जिले के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के खंडेछापर गांव निवासी कमरूदीन शेख का बेटा सैमुल्लाह शेख के रूप में की गई है. दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि जख्मी पिकअप चालक अपने पिकअप पर सब्जी लाद कर गोपालगंज आ रहा था.
1 लाख की लूट: इसी बीच अज्ञात बदमाश विजयीपुर थाना क्षेत्र के पगरा रोड स्थित खानुआ मोड़ के पास देर रात करीब 12 बजे गाड़ी को रुकवाकर उससे लूटपाट करने लगे, जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने उसकी गर्दन में गोली मार दी. साथ ही एक लाख रुपये लेकर फरार हो गए.
ड्राइवर की स्थिति गंभीर : घटना के बाद स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने खून से लथपथ घायल ड्राइवर को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसकी स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है.
अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापा: घटना की सूचना मिलते ही हथुआ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आनंद मोहन गुप्ता और विजयीपुर थानाध्यक्ष दलबल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और मामले की छानबीन में जुट गई है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा.
"अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. पुलिस आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाल रही है ताकि अपराधियों की पहचान जल्द से जल्द की जा सके."- रविशंकर, विजयीपुर थानाध्यक्ष
ये भी पढ़ें
बिहार में 'लौंडा डांस' करने वाले युवक की हत्या, गलत नीयत का विरोध करने पर पेट में मारी गोली
सरेंडर करने के बाद क्यों मारी 5 गोली? भरत भूषण तिवारी की मां का सवाल
बिहार में एनकाउंटर, जमीन कारोबारी हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने मारी गोली