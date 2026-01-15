ETV Bharat / state

पलामू में पूर्व मुखिया समेत दो लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पैदल पहुंचे थे अपराधी

पलामू: जिले के मेदिनीनगर टाउन में अपराधियों ने पूर्व मुखिया नवीन प्रसाद एवं एक अन्य व्यक्ति अजीत गुप्ता को गोली मार दी है. दोनों को गंभीर हालत में मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. पूर्व मुखिया नवीन प्रसाद की पत्नी नगर निगम से वार्ड पार्षद भी रह चुकी है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में छानबीन कर रही है. नवीन प्रसाद को सीने में और अजीत गुप्ता को हाथ में गोली लगी है.

दरअसल, नवीन प्रसाद अपने क्षेत्र में कंबल वितरण को लेकर मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के कान्दू मोहल्ला के लोगों से बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान अपराधी मौके पर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दी. अपराधियों ने नवीन प्रसाद को टारगेट कर ताबड़तोड़ फायरिंग की. नवीन प्रसाद बचने के लिए बगल के दुकान में घुस गए थे. लेकिन अपराधियों ने दुकान में घुसकर भी फायरिंग करते रहे, जिसमें दुकानदार अजीत गुप्ता को गोली लग गई.

घटना के बाद स्थानीय लोग एवं पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया. जहां दोनों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है. इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएसपी राजीव रंजन, टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंची है और पूरे मामले में छानबीन कर रही.

डीएसपी राजीव रंजन ने बताया कि फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें दो लोगों को गोली लगी है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. वहीं, टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि मामले में पुलिस जांच कर रही है. साथ ही कई इलाके में छापेमारी भी कर रही है. इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे हैं.