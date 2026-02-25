ETV Bharat / state

गिरिडीह में अज्ञात अपराधियो ने मजदूर को मारी गोली, धनबाद रेफर

गिरिडीह: जिले के बिरनी थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है. अज्ञात अपराधियों ने एक मजदूर को गोली मार दी है. इससे मजदूर घायल हो गया है. उसका इलाज बिरनी पीएचसी में किए जाने के बाद सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया है. गिरिडीह सदर अस्पताल में प्राथमिक इलाज किए जाने के बाद उसे धनबाद रेफर कर दिया गया है. डाक्टरों के अनुसार, गोली उसके कमर में लगी है और फंसी हुई है.

घायल मजदूर का नाम नंद किशोर माली है. घटना की सूचना मिलते हीं अपराधियों की धर-पकड़ के लिए पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. मजदूर को आखिर गोली किसने और क्यों मारी यह बड़ा सवाल है और जांच में ही इसका खुलासा हो सकता है.

घायल मजदूर बिरनी थाना क्षेत्र के पुरनानगर का रहने वाला है. उसने बताया कि वह काम कर वापस लौट रहा था. इसी दौरान बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने पीछे से गोली मारी है. उन्होंने बताया कि किसने गोली मारी है इसकी पहचान नहीं कर पाएं हैं. उसने बताया कि अपराधियों ने घटना का अंजाम बिरनी थाना क्षेत्र के बरमसिया पेट्रोल पंप के आगे करमाटांड के निकट दिया है.

इधर, घटना के बाद परिवार में भी दहशत का माहौल है. घायल मजदूर की मां ने बताया कि बेटा का किसी से दुश्मनी भी नहीं है, ऐसे में गोली क्यों मारी गई वह भी नहीं जानती है. शाम ढलने के साथ रात्रि 8 बजे के करीब हुई गोलीबारी की इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं.

वहीं एसडीपीओ धनंजय राम ने कहा कि एक व्यक्ति को गोली मारने का मामला सामने आया है. घटना की विस्तृत जानकारी ली गई है. आगे की कार्रवाई चल रही है.