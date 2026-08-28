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लोहरदगा बाईपास निर्माण स्थल पर अपराधियों ने की फायरिंग, गार्ड को लगी गोली, हाइवा में लगाई आग

लोहरदगा: जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत महुआ टोली गांव के समीप बाईपास सड़क के लिए बन रहे पुल के निर्माण स्थल पर हथियारबंद दो अपराधियों ने तीन राउंड फायरिंग की. जिसमें एक गोली निर्माण स्थल पर तैनात गार्ड भूषण की बांह में जा लगी, जबकि एजेंसी के कर्मचारी राजकुमार यादव पर अपराधियों ने दो राउंड फायरिंग की. लेकिन वह बाल-बाल बच गया. घटना के बाद पुलिस ने जांच तेज करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. अपराधियों ने निर्माण स्थल पर खड़े एक हाइवा में भी आग लगा दी है.

बाईपास सड़क के निर्माणाधीन स्थल पर दो हथियारबंद अपराधी मुख्य सड़क से करीब डेढ़ किसी पैदल चलकर पहुंचे थे. उस समय एजेंसी का कर्मचारी पिकअप में सो रहा था. अपराधियों ने उसे जगाया और तत्काल वहां से चले जाने को कहा. इसके बाद अपराधियों ने उसको निशाना बनाकर दो राउंड फायरिंग की. हालांकि दोनों गोली से राजकुमार बाल-बाल बच गया. इसके बाद अपराधियों ने निर्माण स्थल पर मौजूद गार्ड पर भी एक राउंड फायर किया.

घायल गार्ड को किया रिम्स रेफर

गोली लगने के बाद घायल गार्ड को तत्काल लोहरदगा सदर अस्पताल लाया गया. यहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उसे रिम्स रेफर कर दिया. फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. वहीं लोहरदगा एसपी सादिक अनवर रिजवी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जानकारी ली. पुलिस ने निर्माण स्थल पर मौजूद कर्मचारियों, गार्ड और अन्य लोगों से पूछताछ की.

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि दोनों अपराधी पैदल ही निर्माण स्थल तक पहुंचे थे. उसके पास देसी कट्टा था और उसी से तीन राउंड फायरिंग की. पुलिस ने घटनास्थल से घटना से जुड़े साक्ष्यों को जुटाते हुए अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं. बाईपास निर्माण कार्य करा रही एजेंसी से पहले किसी तरह की रंगदारी या लेवी मांगे जाने की शिकायत नहीं मिली थी. ऐसे में अचानक हुई फायरिंग की घटना ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है.