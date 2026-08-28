ETV Bharat / state

लोहरदगा बाईपास निर्माण स्थल पर अपराधियों ने की फायरिंग, गार्ड को लगी गोली, हाइवा में लगाई आग

लोहरदगा में बाईपास निर्माण स्थल पर अपराधियों ने गार्ड को गोली मारी. मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुटी है.

ROAD CONSTRUCTION SITE FIRING
अपराधियों ने हाइवा में लगाई आग (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 28, 2026 at 12:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लोहरदगा: जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत महुआ टोली गांव के समीप बाईपास सड़क के लिए बन रहे पुल के निर्माण स्थल पर हथियारबंद दो अपराधियों ने तीन राउंड फायरिंग की. जिसमें एक गोली निर्माण स्थल पर तैनात गार्ड भूषण की बांह में जा लगी, जबकि एजेंसी के कर्मचारी राजकुमार यादव पर अपराधियों ने दो राउंड फायरिंग की. लेकिन वह बाल-बाल बच गया. घटना के बाद पुलिस ने जांच तेज करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. अपराधियों ने निर्माण स्थल पर खड़े एक हाइवा में भी आग लगा दी है.

बाईपास सड़क के निर्माणाधीन स्थल पर दो हथियारबंद अपराधी मुख्य सड़क से करीब डेढ़ किसी पैदल चलकर पहुंचे थे. उस समय एजेंसी का कर्मचारी पिकअप में सो रहा था. अपराधियों ने उसे जगाया और तत्काल वहां से चले जाने को कहा. इसके बाद अपराधियों ने उसको निशाना बनाकर दो राउंड फायरिंग की. हालांकि दोनों गोली से राजकुमार बाल-बाल बच गया. इसके बाद अपराधियों ने निर्माण स्थल पर मौजूद गार्ड पर भी एक राउंड फायर किया.

घायल गार्ड को किया रिम्स रेफर

गोली लगने के बाद घायल गार्ड को तत्काल लोहरदगा सदर अस्पताल लाया गया. यहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उसे रिम्स रेफर कर दिया. फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. वहीं लोहरदगा एसपी सादिक अनवर रिजवी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जानकारी ली. पुलिस ने निर्माण स्थल पर मौजूद कर्मचारियों, गार्ड और अन्य लोगों से पूछताछ की.

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि दोनों अपराधी पैदल ही निर्माण स्थल तक पहुंचे थे. उसके पास देसी कट्टा था और उसी से तीन राउंड फायरिंग की. पुलिस ने घटनास्थल से घटना से जुड़े साक्ष्यों को जुटाते हुए अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं. बाईपास निर्माण कार्य करा रही एजेंसी से पहले किसी तरह की रंगदारी या लेवी मांगे जाने की शिकायत नहीं मिली थी. ऐसे में अचानक हुई फायरिंग की घटना ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है.

एसपी ने की घटना की पुष्टि

घटना के बाद इलाके में पुलिस की सक्रियता बढ़ा दी गई है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. एसपी सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है. बाईपास सड़क निर्माण स्थल पर हुई गोलीबारी ने निर्माण कार्य में लगे कर्मियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस फिलहाल घटना के पीछे अपराधियों की मंशा और फायरिंग के कारणों की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें: जमशेदपुर में होटल कारोबारी की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

नेशनल हाईवे फायरिंग मामला: दो अपराधियों के खिलाफ एफआईआर, राहुल दुबे गिरोह ने फेंका था पर्चा

धनबाद में फायरिंग, युवक की जांघ में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती

TAGGED:

लोहरदगा में फायरिंग
बाईपास निर्माण स्थल पर गोली चली
LOHARDAGA
गार्ड को लगी गोली
ROAD CONSTRUCTION SITE FIRING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.