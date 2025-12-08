ETV Bharat / state

बिहार में किसान को गोलियों से भूना.. फिर गन लहराते फरार हुए अपराधी, पांच खोखा बरामद

रोहतास में बदमाशों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी है. पुलिस ने घटनास्थल से 5 खोखा बरामद किया. पढ़ें खबर-

Murder In Rohtas
रोहतास में किसान की हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 8, 2025 at 8:10 AM IST

2 Min Read
रोहतास: बिहार के रोहतास के बिक्रमगंज थाना क्षेत्र के वरुणा गांव में रविवार देर शाम अपराधियों ने एक किसान को गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी. इलाके में वारदात के बाद दहशत का माहौल है. मृतक की पहचान वरुणा गांव निवासी शिवजी राय के 40 वर्षीय पुत्र अखिलेश राय के रूप में हुई है.

पुरानी रंजिश में ली जान?: अखिलेश राय खेती-किसानी का काम करते थे. पुलिस का प्रथम दृष्टया मानना है कि हत्या की वजह आपसी रंजिश है. मृतक का पहले से कुछ लोगों से विवाद चल रहा था. आशंका है कि इसी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए अपराधियों ने यह कदम उठाया.

किसान की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)

घटनास्थल से मिले पांच खोखे: वारदात देर शाम हुई, अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं और हवा में बंदूक लहराते हुए फरार हो गए. मौके से पुलिस ने पांच कारतूस के खोखे बरामद किए हैं. गोली लगने से अखिलेश राय की मौके पर ही मौत हो गई.

अपराधियों की तलाश तेज: एसडीपीओ संकेत कुमार ने बताया कि अपराधियों की पहचान करने के लिए परिजनों से पूछताछ की जा रही है. संभावित ठिकानों पर छापेमारी चल रही है. एफएसएल और तकनीकी टीम की मदद ली जा रही है. पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे.

"अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। एफएसएल व तकनीकी टीम की मदद ली जा रही है. जल्द ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे."-संकेत कुमार, एसडीपीओ, बिक्रमगंज

'जल्द सुलझेगा मामला': पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हत्यारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. मामले की गहन जांच जारी है और अपराधियों तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.

क्या कहती है पुलिस: सूचना मिलते ही बिक्रमगंज थानाध्यक्ष ललन प्रसाद दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

"शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. मौक वारदात से 5 खोखे बरामद किए गए हैं, प्रथम दृष्टया आपसी रंजिश से का मामला लग रहा है."-ललन प्रसाद, थानाध्यक्ष, बिक्रमगंज

