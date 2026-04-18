ETV Bharat / state

मेयर संजीव सिंह के समर्थक की हत्या, घर में घुसकर अपराधियों ने मारी तीन गोली, इलाज के दौरान मौत

धनबादः जिले के सोनारडीह थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने घर में घुसकर जनता मजदूर संघ के नेता और मेयर संजीव सिंह के समर्थक शुभम यादव को गोली मार दी. बताया जा रहा है कि अपराधियों ने शुभम को तीन गोलियां मारीं और वारदात के बाद मौके से फरार हो गए. आनन-फानन में शुभम को अस्पताल ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

इलाज के दौरान मौत

घटना के समय शुभम अपने दादा-दादी के साथ घर पर मौजूद था. गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल शुभम को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. हालत नाजुक होने पर उसे अशर्फी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

जानकारी देते मेयर और ग्रामीण एसपी (Etv Bharat)

घटना की सूचना मिलते ही मेयर संजीव सिंह अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की. वहीं उनके समर्थकों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कपिल और नगर पुलिस अधीक्षक ऋत्विक श्रीवास्तव भी अस्पताल पहुंचे और जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

मृतक शुभम यादव का भी है आपराधिक इतिहास