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पहले हथियार दिखाकर रोका, फिर सोने की चेन लूट ली.. विरोध करने पर मारी गोली

पटना के दरधा पुल पर बदमाशों ने कारोबारी को गोली मारकर चेन छीनी, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल रेफर किया गया. पुलिस छापेमारी कर रही

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 24, 2026 at 2:28 PM IST

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पटना: बिहार की राजधानी पटना से लूट की खबर आई है. प्रदेश में अपराधी इन दोनों बेखौफ होते दिख रहे हैं. दिन दहाड़े सड़क पर चलने वाले राहगीरों से भी हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे हैं. ताजा घटनाक्रम में अपराधियों ने बुधवार को अरवल से पटना जा रहे बाइक सवार दो व्यक्तियों को हथियार के बल पर घेर लिया और उनसे सोने की चेन लूट ली. अपराधियों ने विरोध करने पर शख्स को गोली मारकर जख्मी भी कर दिया.

दिनदहाड़े लूट की वारदात: मिली जानकारी के मुताबिक पटना के धनरूआ में बुधवार तड़के दिनदहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देते हुए बाइक सवार बदमाशों ने एक सब्जी कारोबारी को गोली मारकर घायल कर दिया और सोने की चेन लूट ली. बताया जा रहा है कि लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने कारोबारी के पैर में गोली मार दी.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

हथियार के बल पर रोका: वहीं मामले में एसडीपीओ कन्हैया कुमार ने बताया कि 30 वर्षीय कारोबारी गोपा कुमार, पिता राजकुमार यादव अपने टेंपो चालक प्रह्लाद के साथ किंजर थाना क्षेत्र से पटना जा रहे थे . इस दौरान दरधा पुल के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने हथियार के बल पर उन्हें रोक लिया.

कारोबारी को मारी गोली: घटना की जानकारी देते हुए एसडीपीओ ने आगे कहा कि पुल पर रोकने के बाद बदमाशों ने पहले कारोबारी के गले से सोने की चेन छीनने की कोशिश की और विरोध करने पर एक बदमाश ने कारोबारी गोपा कुमार के दाहिने पैर में गोली मार दी और चेन छीनकर फरार हो गया.

"कारोबारी अपने चालक के साथ पटना जा रहे थे, दरधा पुल के पास बदमाशों ने हथियार के बल पर उन्हें रोक लिया. और वो उनसे सोने की चेन छीनने की कोशिश करने लगे, जिसका विरोध करने पर कारोबारी गोपा कुमार के दाहिने पैर में गोली मारी गई और चेन छीनकर फरार हो गए." -कन्हैया कुमार, एसडीपीओ

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस: वहीं अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही धनरूआ पुलिस मौके पर पहुंची. घायल को पहले धनरूआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार दिया गया, फिर हालत गंभीर होने पर पटना रेफर कर दिया गया है. पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है.

लोगों में दहशत: एसडीओपी कन्हैया कुमार ने बताया कि बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. दिनदहाड़े हुई इस लूट की घटना के बाद सड़क पर चलने वाले लोग दहशत में हैं. लोगों का कहना है कि अब कहीं भी, किसी भी वक्त लूट की वारदात हो सकती है. पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की जा रही है.

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