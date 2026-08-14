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बिहार में BJP नेता के भाई को अपराधियों ने मारी तीन गोली

सारण में जमीन विवाद में भाजपा नेता के भाई को अपराधियों ने गोली मार दी. गोली लगने से व्यवसायी की स्थिति नाजुक है. रिपोर्ट-धनंजय सिंह

BJP leader brother shot in Saran
छपरा में BJP नेता के भाई पर फायरिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 14, 2026 at 11:26 AM IST

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छपरा: बिहार के सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र अंतर्गत रसूलपुर बाजार के पास गुरुवार देर शाम बीजेपी नेता के भाई व व्यवसायी पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी. इस घटना में व्यवसायी को तीन गोलियां मारी गईं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

अपराधियों ने बरसाई गोलियों: घायल व्यवसायी अपनी दुकान बंद करने के बाद भतीजे के साथ बाइक से घर लौट रहे थे. इसी दौरान हाई स्कूल के पास पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उनकी बाइक को निशाना बनाया और अचानक फायरिंग शुरू कर दी. तीन गोलियां लगने के बाद व्यवसायी सड़क पर गिर पड़े. हमलावर घटना के तुरंत बाद बाइक से फरार हो गये.

बीजेपी नेता के भाई पर हमला: घायल की पहचान हुस्सेपुर गांव निवासी 32 वर्षीय बजरंग कुमार प्रसाद के रूप में हुई है. वह सुरेंद्र प्रसाद साह के पुत्र और भाजपा नेता जितेंद्र कुमार सोनी के छोटे भाई हैं. बजरंग कुमार प्रसाद रसूलपुर बाजार में सोना-चांदी और बर्तन की दुकान चलाते हैं.

तीन गोली लगने से स्थिति नाजुक: स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तुरंत अमनौर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया. उनकी हालत गंभीर होने के कारण बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना रेफर कर दिया गया. घटना की खबर मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग अस्पताल पहुंच गए.

पुराने विवाद और धमकी का आरोप: भाजपा नेता जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि पहले पड़ोस के कुछ लोगों से विवाद हुआ था, जिसके बाद हमला हुआ था. इस मामले में अमनौर थाने में कांड संख्या 361/25 दर्ज कराया गया था और आरोपित जेल गए थे. परिजनों का आरोप है कि जेल से बाहर आने के बाद आरोपितों ने जान से मारने की धमकी दी थी. इस संबंध में 8 फरवरी 2025 को पुलिस को सूचना भी दी गई थी. उनका कहना है कि समय रहते प्रभावी कार्रवाई न होने के कारण यह घटना हुई.

"पूर्व में भी पड़ोस के कुछ लोगों के साथ विवाद हुआ था, इसके बाद हमला हुआ था, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था. जेल से बाहर आने के बाद आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी थी."-जितेंद्र कुमार सोनी, भाजपा नेता

सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही पुलिस: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. साथ ही घटना के कारणों और हमलावरों की पहचान करने में जुटी है. पुलिस का कहना है कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है.

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