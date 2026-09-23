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बिहार में पार्षद के पति को अपराधियों ने मारी 5 गोलियां

पटना में एक बार फिर से बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है. पार्षद के पति को गोली मारी गई है. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक

FIRING IN PATNA
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 23, 2026 at 9:04 PM IST

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पटना : बिहार की राजधानी पटना में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है. बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने अनिल यादव को बैक टू बैक 5 गोलियां मारी है. अनिल यादव पार्षद के पति हैं.

बताया जा रहा है कि दो मोटरसाइकिल सवार अपराधी पहुंचे थे. अनिल यादव अपने अपार्टमेंट के बेसमेंट में बैठे थे. जहां ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं. घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया. गोली लगने से गंभीर रूप से घायल अनिल यादव को इलाज के लिए पटना के उद्यान अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है.

जानकारी के मुताबिक, अनिल यादव अपार्टमेंट के बेसमेंट में अपने कुछ समर्थकों के साथ बैठे हुए थे. इसी दौरान दो बाइक पर सवार बदमाश वहां पहुंचे. बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहुंचते ही अनिल यादव को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी . इस दौरान उन्हें करीब पांच गोलियां लगी हैं . फायरिंग की आवाज से पूरे इलाके में दहशत फैल गई.

बताया जा रहा है कि घटनास्थल पटना के रिहायशी इलाके में है. जिस अपार्टमेंट के बेसमेंट में फायरिंग की घटना हुई है, उसके फर्स्ट फ्लोर पर गर्ल्स हॉस्टल भी संचालित होता है. ऐसे में गोलीबारी की घटना के बाद आसपास रहने वाले लोगों और हॉस्टल में मौजूद लोगों के बीच भी अफरा तफरी मच गई.

स्थानीय लोगों के अनुसार, फायरिंग के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही बुद्धा कॉलोनी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और आसपास के लोगों से पूछताछ की. पुलिस टीम अब वारदात से जुड़े साक्ष्यों को जुटाने में लगी है. साथ ही अपार्टमेंट और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाला जा रहा है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके.

अनिल यादव पटना नगर निगम के वार्ड संख्या 24 से पार्षद रह चुके हैं. वर्तमान में उनकी पत्नी वार्ड पार्षद हैं. खास बात यह है कि कुछ दिन पहले ही अनिल यादव के बेटे की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अब अनिल यादव पर हुए जानलेवा हमले के बाद पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं. पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.

''घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची है. पूरे मामले की जांच की जा रही है. घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाला जा रहा है. फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है.''- कृष्ण मुरारी प्रसाद, एएसपी, विधि व्यवस्था

फिलहाल पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि अनिल यादव पर हमला किस वजह से किया गया. हमले के पीछे पुरानी रंजिश समेत अन्य संभावित कारणों को लेकर भी पुलिस जानकारी जुटा रही है. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है.

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