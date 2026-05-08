बैंक से लौटने के दौरान महिला को मारी गोली, कैश और जेवर लेकर अपराधी फरार
मुंगेर में बैंक से लौट रही महिला को गोली मारी गई है. इस दौरान उसके साथ लूटपाट भी हुई है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : May 8, 2026 at 8:33 PM IST
मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड क्षेत्र में अपराधियों का दुस्साहस एक बार फिर सामने आया है. दिनदहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने एक महिला को गोली मारकर नकदी और जेवर लूट लिए. घायल महिला को पहले संग्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल (भागलपुर) रेफर कर दिया गया. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.
महिला को गोली मारी: जानकारी के अनुसार बेलहर थाना क्षेत्र के तरी मंझगांय गांव निवासी 55 वर्षीय निर्मला देवी (पति वीरेंद्र दास) बैंक से नकदी निकालने और गिरवी रखे जेवर छुड़ाने के बाद अपने घर लौट रही थी. बैंक से निकलने के बाद ही बाइक सवार दो अपराधियों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था.
लूट का विरोध करने पर फायरिंग: जैसे ही महिला बेलहर थाना क्षेत्र के लालू नगर बांध के पास पहुंची, अपराधियों ने उसे रोक लिया. नकदी और जेवर छीनने की कोशिश की. महिला के विरोध करने पर अपराधियों ने उस पर गोली चला दी. गोली उसके दाहिने पैर में जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ी.
भागलपुर अस्पताल में भर्ती: घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी महिला के पास मौजूद नकदी और जेवर लेकर मौके से फरार हो गए. गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े और घायल महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर पहुंचाया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया.
महिला की हालत स्थिर?: इलाज कर रहे डॉक्टर गौतम साहा ने बताया कि महिला खतरे से बाहर हैं और गोली निकाल दी गई है. चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज जारी है.
तफ्तीश में जुटी पुलिस: वहीं, घटना की सूचना मिलते ही बेलहर थाना पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि अपराधियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जा सके.
"मामले को गंभीरता से लिया गया है. पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है."- दिनेश कुमार वर्मा, थानाध्यक्ष, बेलहर थाना
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