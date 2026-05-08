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बैंक से लौटने के दौरान महिला को मारी गोली, कैश और जेवर लेकर अपराधी फरार

मुंगेर में महिला को गोली मारी ( ETV Bharat )

मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड क्षेत्र में अपराधियों का दुस्साहस एक बार फिर सामने आया है. दिनदहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने एक महिला को गोली मारकर नकदी और जेवर लूट लिए. घायल महिला को पहले संग्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल (भागलपुर) रेफर कर दिया गया. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. महिला को गोली मारी: जानकारी के अनुसार बेलहर थाना क्षेत्र के तरी मंझगांय गांव निवासी 55 वर्षीय निर्मला देवी (पति वीरेंद्र दास) बैंक से नकदी निकालने और गिरवी रखे जेवर छुड़ाने के बाद अपने घर लौट रही थी. बैंक से निकलने के बाद ही बाइक सवार दो अपराधियों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था. अस्पताल में भर्ती महिला और उनके परिजन (ETV Bharat) लूट का विरोध करने पर फायरिंग: जैसे ही महिला बेलहर थाना क्षेत्र के लालू नगर बांध के पास पहुंची, अपराधियों ने उसे रोक लिया. नकदी और जेवर छीनने की कोशिश की. महिला के विरोध करने पर अपराधियों ने उस पर गोली चला दी. गोली उसके दाहिने पैर में जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ी.