जामताड़ा में नकाबपोश अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान में की लूट, दुकानदार मारी गोली

जामताड़ा में नाकाबपोश अपराधियों ने सरेआम गोली मारकर जेवर दुकान में लूटपाट की. गोली से दुकानदार जख्मी हो गया है.

JEWELRY SHOP OWNER SHOT IN JAMTARA
घटना के बाद गुस्साए दुकानदार (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 24, 2025 at 8:51 PM IST

2 Min Read
जामताड़ा: शहर में बुधवार शाम को सरेआम नकाबपोश अपराधियों ने एक ज्वेलरी दुकान में लूटपाट की. इस दौरान अपराधियों ने गोली मारकर दुकानदार को जख्मी कर दिया और सोना-चांदी लेकर फरार हो गए. घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया है और लोगों में दहशत फैल गई. जिसके बाद बाजार के सारे दुकान बंद कर दिए गए हैं.

नाकाबपोश अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान में की लूटपाट

जामताड़ा सदर थाना क्षेत्र के बाजार में सरेआम अपराधियों ने एक ज्वेलरी दुकान में हथियार के बल पर लूटपाट की. घटना बुधवार शाम करीब 6 बजे की है. उस समय बाजार में काफी चहल-पहल का माहौल था. अचानक चार की संख्या में दो मोटरसाइकिल में नकाबपोश अपराधी आते हैं और फायरिंग कर ज्वेलरी दुकान से जेवर लेकर फरार हो जाते हैं.

जानकारी देते एसपी और दुकानदार (ईटीवी भारत)

घटना के बाद बाजार में दहशत

घटना के बाद से बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सभी दुकानदारों ने अपने-अपने दुकान बंद कर दिए हैं. घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. व्यवसायियों ने पुलिस प्रशासन से अविलंब अपराधियों को पकड़ने एवं उन पर पर लगाम लगाने की मांग की. आंदोलन करने की चेतावनी दी है. चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि सरेआम इस तरह की घटना पुलिस प्रशासन और व्यवसायियों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है.


जख्मी दुकानदार को इलाज के लिए पश्चिम बंगाल रेफर

अपराधियों के गोली से जख्मी दुकानदार का नाम अमन बर्मन बताया गया है. जिसकी हालत काफी नाजुक है. स्थानीय चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए पश्चिम बंगाल रेफर कर दिया है. घटना की सूचना पर जामताड़ा एसपी राजकुमार मेहता अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच कर रहे हैं. एसपी ने बताया कि लूट की घटना घटी है. गोली से एक व्यक्ति घायल है. एसपी ने बताया कि पूरे जिला में चेकनाका कर दिया गया है. अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है.

