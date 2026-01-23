ETV Bharat / state

पेंटिंग का काम खत्म कर घर लौट रहा था युवक, अपराधियों ने रास्ते में दाग दी गोली

नवादा में बेखौफ अपराधियों ने फिर खूनी वारदात को अंजाम दिया है. युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. पढ़ें पूरी खबर..

NAWADA MURDER
नवादा में युवक की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 23, 2026 at 1:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नवादा: बिहार के नवादा में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग आक्रोशित हो गए. हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया. मामला कौआकोल थाना क्षेत्र अंतर्गत जोगाचक ग्राम के पास का है.

काम के बाद लौट रहा था घर: मृतक की पहचान जोगाचक ग्राम निवासी विनोद यादव के 28 वर्षीय पुत्र अजीत कुमार के रूप में हुई है. अजीत कुमार पेशे से पेंटर था. पेंटिंग और अन्य दूसरा काम कर वह अपने परिवार का भरण-पोषण करता था. गुरुवार की रात जब वह घर लौट रहा था, तभी गांधीधाम पुल के पास बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी. उसे नजदीक से गोली मारी गई है.

आसपास के लोगों ने दी सूचना: आसपास के लोगों ने शव पड़े होने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद कौआकोल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कौआकोल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया. वहीं, खबर मिलते ही मृतक के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण पीएचसी पहुंच गए. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि ग्रामीण अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

"अजीत रात में काम के बाद घर लौट रहा था कि रास्ते में किसी ने उसको गोली मार दिया. उसकी पत्नी गर्भवती है. घर की हालत पहले से खराब थी, अब परिवार का भरण-पोषण कैसे होगा? हमलोगों को उन्हें न्याय चाहिए."- पवन यादव, मृतक के चाचा

गिरफ्तारी नहीं होने से नाराजगी: अबतक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है. जिस वजह से परिजनों और स्थानीय लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस गंभीरता से काम नहीं कर रही है और प्रारंभिक जांच में ही लापरवाही बरती जा रही है.

तहकीकात में जुटी पुलिस: कौआकोल थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने दावा किया है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में आपसी विवाद का मामला लग रहा है. फिलहाल शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है.

"अबतक के अनुसंधान में ये बात सामने आ रही है कि आपसी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है. कुछ दिन पहले मृतक अजीत का किसी के साथ विवाद हुआ था. पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है. जल्द ही आरोप पकड़े जाएंगे."- अनिल कुमार सिंह, थानाध्यक्ष, कौआकोल

ये भी पढ़ें: बिहार में मॉब लिंचिंग! फेरीवाली की बेरहमी से हत्या, जलती लकड़ी से पीटा फिर कान काटा

TAGGED:

NAWADA POLICE
नवादा में हत्या
नवादा में युवक की गोली मारकर हत्या
YOUTH SHOT DEAD IN NAWADA
NAWADA MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.