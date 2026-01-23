ETV Bharat / state

पेंटिंग का काम खत्म कर घर लौट रहा था युवक, अपराधियों ने रास्ते में दाग दी गोली

नवादा: बिहार के नवादा में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग आक्रोशित हो गए. हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया. मामला कौआकोल थाना क्षेत्र अंतर्गत जोगाचक ग्राम के पास का है.

काम के बाद लौट रहा था घर: मृतक की पहचान जोगाचक ग्राम निवासी विनोद यादव के 28 वर्षीय पुत्र अजीत कुमार के रूप में हुई है. अजीत कुमार पेशे से पेंटर था. पेंटिंग और अन्य दूसरा काम कर वह अपने परिवार का भरण-पोषण करता था. गुरुवार की रात जब वह घर लौट रहा था, तभी गांधीधाम पुल के पास बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी. उसे नजदीक से गोली मारी गई है.

आसपास के लोगों ने दी सूचना: आसपास के लोगों ने शव पड़े होने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद कौआकोल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कौआकोल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया. वहीं, खबर मिलते ही मृतक के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण पीएचसी पहुंच गए. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि ग्रामीण अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

"अजीत रात में काम के बाद घर लौट रहा था कि रास्ते में किसी ने उसको गोली मार दिया. उसकी पत्नी गर्भवती है. घर की हालत पहले से खराब थी, अब परिवार का भरण-पोषण कैसे होगा? हमलोगों को उन्हें न्याय चाहिए."- पवन यादव, मृतक के चाचा