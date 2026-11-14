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बिहार में छठ पूजा में घर आए युवक की हत्या, सिर और सीने में दागीं गोलियां

छोटेलाल कुमार की गोली मारकर हत्या ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: साहेबगंज थाना क्षेत्र के माधोपुर इलाके में शुक्रवार की रात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है. पुल के समीप युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतक की पहचान माधोपुर गांव निवासी गिरधारी राय के पुत्र छोटेलाल कुमार के रूप में हुई है.

छठ पर घर आया था युवक