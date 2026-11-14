बिहार में छठ पूजा में घर आए युवक की हत्या, सिर और सीने में दागीं गोलियां
Muzaffarpur Youth Murder: मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है. वो छठ पर घर आया था. रिपोर्ट-
Published : November 14, 2026 at 7:30 AM IST
मुजफ्फरपुर: साहेबगंज थाना क्षेत्र के माधोपुर इलाके में शुक्रवार की रात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है. पुल के समीप युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतक की पहचान माधोपुर गांव निवासी गिरधारी राय के पुत्र छोटेलाल कुमार के रूप में हुई है.
छठ पर घर आया था युवक
बताया जा रहा है कि छोटेलाल कुमार (मृतक) असम के दीमापुर में रहकर ट्रांसपोर्ट का काम करता था. वो लोक आस्था के महापर्व छठ पर अपने घर आया था. शुक्रवार की रात अज्ञात अपराधियों ने उसे गोली मार दी.
सिर और सीने में मारी गोली
गोली सिर और सीने में लगी. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. अपराधियों ने शव और उसकी बाइक को पुल के नीचे फेंक दिया और फरार हो गए. शनिवार को स्थानीय लोगों ने पुल के समीप शव देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी.
मौके पर पहुंची पुलिस
सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लिया. छोटेलाल कुमार (मृतक) चार भाइयों और दो बहनों में सबसे छोटा था. वह परिवार का दुलारा था. घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है.
मोबाइल से खुलेगा हत्या का राज
जांच के दौरान छोटेलाल कुमार (मृतक) की जेब से मोबाइल फोन बरामद किया गया है. पुलिस मोबाइल की कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है. साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए FSL की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया है.
''पुलिस सभी संभावित बिंदुओं पर जांच कर रही है. हत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है. पुलिस जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर मामले का खुलासा करेगी.''- अभिजीत कौर, सरैया एसडीपीओ
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