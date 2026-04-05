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पलामू में लूटपाट का विरोध करने पर बुजुर्ग को मारी गोली, छानबीन में जुटी पुलिस

पलामूः जिले के पांकी थाना क्षेत्र के जोबला गांव में बैजनाथ सिंह नामक बुजुर्ग व्यक्ति को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी. इस दौरान अपराधियों ने बैजनाथ सिंह के घर में लूटपाट भी की. घटना के बाद घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया.

घटना में मिली कई महत्वपूर्ण जानकारियां

बताया जा रहा है कि अपराधी बैजनाथ सिंह के घर में घुस गए और लूटपाट करने लगे. जिसे देख बैजनाथ सिंह लूटपाट का विरोध करने लगे कि इसी क्रम में उन्हें गोली मार दी गई. बैजनाथ सिंह को जांघ में गोली लगी है. डॉक्टर ने ऑपरेशन करके गोली को बाहर निकाल दिया.

घटना की जानकारी मिलने के बाद पांकी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में छानबीन कर रही है. पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया है. प्रारंभिक जांच में पुलिस को इस घटना में लूटपाट के अलावा कई और महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं.