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पलामू में लूटपाट का विरोध करने पर बुजुर्ग को मारी गोली, छानबीन में जुटी पुलिस

पलामू में अज्ञात अपराधियों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को गोली मार दी. मौके से अपराधी कैश लेकर फरार हो गए.

UNKNOWN CRIMINALS SHOT MAN
अस्पताल में भर्ती घायल बुजुर्ग व्यक्ति (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 5, 2026 at 10:30 AM IST

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पलामूः जिले के पांकी थाना क्षेत्र के जोबला गांव में बैजनाथ सिंह नामक बुजुर्ग व्यक्ति को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी. इस दौरान अपराधियों ने बैजनाथ सिंह के घर में लूटपाट भी की. घटना के बाद घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया.

घटना में मिली कई महत्वपूर्ण जानकारियां

बताया जा रहा है कि अपराधी बैजनाथ सिंह के घर में घुस गए और लूटपाट करने लगे. जिसे देख बैजनाथ सिंह लूटपाट का विरोध करने लगे कि इसी क्रम में उन्हें गोली मार दी गई. बैजनाथ सिंह को जांघ में गोली लगी है. डॉक्टर ने ऑपरेशन करके गोली को बाहर निकाल दिया.

घटना की जानकारी मिलने के बाद पांकी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में छानबीन कर रही है. पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया है. प्रारंभिक जांच में पुलिस को इस घटना में लूटपाट के अलावा कई और महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं.

एक बुजुर्ग को गोली मारी गई. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. शुरुआती पूछताछ में बुजुर्ग ने बताया है कि लूटपाट में गोली मारी गई है. चार की संख्या में अपराधी पहुंचे थे. हालांकि पुलिस को कई और अन्य जानकारियां भी मिली हैं, जिस पर कार्य किया जा रहा है:- राजेश रंजन,पांकी थाना प्रभारी

बता दें कि जिस इलाके में फायरिंग की घटना हुई है, वह इलाका अफीम के लिए चर्चित रहा है. फिलहाल पुलिस मामले के तहत छानबीन शुरू कर दी है.

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