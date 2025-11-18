ETV Bharat / state

धनबाद में दिनदहाड़े फायरिंग, सिर में सटाकर युवक को मारी गोली

धनबाद में अपराधियों ने दिनदहाड़े एक युवक को गोली मार दी. घटना कतरास थाना क्षेत्र की है.

CRIMINALS SHOT A YOUTH
घटनास्थल पर जमा लोग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 18, 2025 at 5:16 PM IST

|

Updated : November 18, 2025 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबादः जिले में एक बार फिर फायरिंग की घटना घटी है. अपराधियों ने दिनदहाड़े एक युवक को गोली मार दी है. वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए. घटना कतरास थाना क्षेत्र की है.

बता दें कि बाइक सवार अपराधियों ने सड़क किनारे चल रहे एक युवक की दिनदहाड़े सिर में गोली मा दी. घटना झरिया थाना क्षेत्र के कतरास मोड़ स्थित रतनजी पेट्रोप पंप के समीप की है. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. पेट्रोल पंप के पास से युवक गुजर रहा था. पीछे से बाइक पर सवार तीन अपराधी सामने पहुंचे. इनमें से एक अपराधी ने सिर में पीछे से सटाकर गोली मार दी.

जानकारी देते एसडीपीओ (Etv Bharat)

गोली मारने के बाद तीनों अपराधी मौके से फरार हो गए. घटना करीब 3 बजकर 5 मिनट पर घटी है. घटना के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए. पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस द्वारा गोली लगे युवक को अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी की जांच पड़ताल कर रही है.

वहीं मौके पर पहुंचे सिंदरी एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है. अपराधी के कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं. पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. फिलहाल जिस युवक को गोली लगी है, उसकी पहचान नहीं हो सकी है. घायल युवक को एसएनएमएमसीएच ले जाया गया है. उसकी स्थिति की जानकारी अब तक नहीं मिली है. एसडीपीओ ने कहा कि जो भी अपराधी हैं, वह बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे.

Last Updated : November 18, 2025 at 5:28 PM IST

TAGGED:

धनबाद में फायरिंग
युवक को मारी गोली
CRIMINALS SHOT IN DHANBAD
FIRING IN DHANBAD
CRIMINALS SHOT A YOUTH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.