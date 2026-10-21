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खूंटी में संत मिखाइल स्कूल के फादर पर अज्ञात अपराधियों ने किया जानलेवा हमला, गंभीर हालत में रिम्स रेफर

खूंटी थाना ( Etv Bharat )

रांची/खूंटी: झारखंड के खूंटी में बेखौफ अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. खूंटी थाना क्षेत्र स्थित संत मिखाइल स्कूल में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने स्कूल के फादर बेनेदिक बारला उर्फ फादर बेनी पर जानलेवा हमला कर दिया.

अचानक हुई इस घटना के बाद स्कूल परिसर और आसपास के इलाके में भारी सनसनी और दहशत फैल गई है. घायल फादर को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया है. बता दें कि फादर बेनेदिक बारला 2009 से संत मिखाइल स्कूल में सेवारत हैं.