गढ़वा में अपराधियों ने ज्वेलरी दुकानदार को मारी गोली, मौके से देसी कट्टा बरामद

गढ़वा: जिले के श्री बंशीधर नगर में शनिवार की शाम अपराधियों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है. शहर के प्रतिष्ठित आभूषण व्यवसायी दीपक राज सोनी को अपराधियों ने गोली मार दी. यह घटना शाम करीब 7 बजे शहर की मेन रोड पर स्थित एक जिम सेंटर के पास की है.

पहले रोका फिर शुरू कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग

घायल दीपक सोनी ने बताया कि वे दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, इसी दौरान बाइक पर सवार तीन अज्ञात लोगों ने जिम सेंटर के सामने उन्हें रोक लिया और उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं. जिससे उनके बाएं हाथ और दाहिनी जांघ में गोली लग गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गए. दीपक सोनी ने बताया कि इस दौरान आरोपियों ने उनके पास मौजूद बैग लूटने का भी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके.

घटना की जानकारी देते एसडीपीओ (ETV BHARAT)

घटना के बाद घायल दीपक को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उनका इलाज जारी है. हालांकि स्थिति खतरे से बाहर बतायी जा रही है. वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी अपने हथियार और कारतूस मौके पर ही छोड़कर भाग गए.