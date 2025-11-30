गढ़वा में अपराधियों ने ज्वेलरी दुकानदार को मारी गोली, मौके से देसी कट्टा बरामद
गढ़वा में अपराधियों ने एक ज्वेलरी दुकानदार को गोली मार दी. घटनास्थल से पुलिस को एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है.
Published : November 30, 2025 at 10:18 AM IST
गढ़वा: जिले के श्री बंशीधर नगर में शनिवार की शाम अपराधियों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है. शहर के प्रतिष्ठित आभूषण व्यवसायी दीपक राज सोनी को अपराधियों ने गोली मार दी. यह घटना शाम करीब 7 बजे शहर की मेन रोड पर स्थित एक जिम सेंटर के पास की है.
पहले रोका फिर शुरू कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग
घायल दीपक सोनी ने बताया कि वे दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, इसी दौरान बाइक पर सवार तीन अज्ञात लोगों ने जिम सेंटर के सामने उन्हें रोक लिया और उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं. जिससे उनके बाएं हाथ और दाहिनी जांघ में गोली लग गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गए. दीपक सोनी ने बताया कि इस दौरान आरोपियों ने उनके पास मौजूद बैग लूटने का भी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके.
घटना के बाद घायल दीपक को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उनका इलाज जारी है. हालांकि स्थिति खतरे से बाहर बतायी जा रही है. वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी अपने हथियार और कारतूस मौके पर ही छोड़कर भाग गए.
अपराधियों की पहचान में जुटी पुलिस
इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार आजाद, थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से बरामद हथियार और कारतूस को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और अपराधियों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस ने बताया कि बहुत जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वहीं, इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है और लोग सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग कर रहे हैं.
