बिहार में 17 वर्षीय किशोर को घेरकर बदमाशों ने मारी गोली
Boy shot in Buxar: बक्सर में बदमाशों ने 17 वर्षीय लड़के को घेरकर गोली मार दी. आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई है. रिपोर्ट-उमेश पांडे
Published : November 9, 2026 at 8:25 PM IST
बक्सर: बिहार के बक्सर में गोलीबारी हुई है. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नरबतपुर गांव निवासी 17 वर्षीय मोहित चौधरी को चौसा में बाइक सवार दो युवकों ने घेरकर गोली मार दी. गोली उसके बाएं हाथ की हथेली को चीरते हुए पार निकल गई. घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तत्काल बक्सर सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.
17 वर्षीय लड़के को घेरकर गोली मारी
घायल मोहित चौधरी ने बताया कि वह बाइक से महादेवा की तरफ जा रहा था. इसी दौरान चौसा गर्ल्स हाईस्कूल के पास पल्सर बाइक सवार दो युवकों ने उसे घेर लिया. आरोप है कि दोनों ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी. इसी बीच नरबतपुर निवासी विकास ठाकुर (18 वर्ष) ने कमर से पिस्टल निकालकर गोली चला दी. गोली मोहित की बाईं हथेली को भेदते हुए निकल गई. उसके साथ चुन्नी गांव निवासी दिव्यांशु बाइक चला रहा था.
चार दिन पुराने विवाद में गोलीबारी
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच चार दिन पहले गाली-गलौज को लेकर विवाद हुआ था. इसी पुरानी रंजिश में गोली चलाने की बात सामने आ रही है. घायल ने विकास ठाकुर पर गोली चलाने का आरोप लगाया है. वहीं, पुलिस दूसरे आरोपी की भूमिका और घटना के वास्तविक कारणों की भी जांच कर रही है.
सूचना मिलते ही मौके पर सक्रिय हुई पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ गौरव पांडेय पुलिस बल के साथ सदर अस्पताल पहुंचे. उन्होंने घायल मोहित से सीधे पूछताछ कर घटना की जानकारी ली. एसडीपीओ ने बताया कि आरोपियों की पहचान के बाद गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है.
"घटना में शामिल दोनों आरोपियों की पहचान कर ली गई है. उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम छापेमारी कर रही है. दोनों को जल्द गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा. घायल और आरोपियों के बीच पहले से पहचान होने की बात भी सामने आई है."- गौरव पांडेय, सदर एसडीपीओ, बक्सर
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