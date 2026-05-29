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बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक ने दिखायी जांबाजी.. अपराधियों ने सिर में सटाकर मारी गोली और फिर..

जमुई में शिक्षक को मारी गई गोली ( ETV Bharat )