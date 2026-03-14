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चतरा कोर्ट से गवाही देकर घर लौट रहे थे युवक, अपराधियों ने मारी गोली, मौके पर हुई मौत

चतरा कोर्ट से गवाही देकर घर लौट रहे बाइक सवार एक युवक को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी.

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कॉन्सेप्ट इमेज (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 14, 2026 at 8:27 AM IST

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चतरा: जिले के सदर थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना चतरा-सिमरिया मुख्य मार्ग पर स्थित नवोदय विद्यालय के समीप चिरैतवा इलाके की है. बताया जा रहा है शुक्रवार देर शाम अज्ञात अपराधियों ने कोर्ट से गवाही देकर लौट रहे युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान हजारीबाग जिला के केरीडारी थाना क्षेत्र के सलगा गांव निवासी कुशियाल साव का पुत्र करमजीत कुमार उर्फ विकास साव के रूप में हुई है.

बताया जाता है कि मृतक युवक नाबालिग से प्रेम प्रसंग के एक मामले में गवाही देने चतरा व्यवहार न्यायालय पहुंचा था. युवक गवाही देकर अपनी ही बाइक से वापस घर लौट रहा था. इसी दौरान एक बोलेरो पर सवार अपराधियों ने उसका पीछा करते हुए धमधमा गांव के पास युवक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दिया. युवक को कुल तीन गोली लगी है.

शव को अपने कब्जे में लिया पुलिस

गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुका था. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने तत्काल डायल 112 पर घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में करते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिाय. सदर थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.

पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और अपराधियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. फिलहाल घटना के पीछे के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है. सदर थाना प्रभारी अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

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