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बागपत में बेखौफ बने बदमाश, बीच सड़क पर युवक को सरेआम पीटा

बागपत में बीच सड़क युवक की पिटाई ( Photo Credit; ETV Bharat )

बागपत: दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर कानून व्यवस्था को दिनदहाड़े चुनौती देते हुए छह हमलावरों ने एक युवक को घेरकर बेरहमी से पीटा. युवक जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरा, हमलावरों ने उसे घेर लिया और लाठी-डंडों व बेल्ट से ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए. युवक के सड़क पर गिरने के बाद भी हमलावर उसे पीटते रहे.

बागपत में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल (Video Credit; ETV Bharat) बेखौफ बने हमलावर