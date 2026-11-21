बागपत में बेखौफ बने बदमाश, बीच सड़क पर युवक को सरेआम पीटा
पुलिस की सक्रियता पर सवाल, अपराधियों की तलाश जारी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 8:34 PM IST
बागपत: दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर कानून व्यवस्था को दिनदहाड़े चुनौती देते हुए छह हमलावरों ने एक युवक को घेरकर बेरहमी से पीटा. युवक जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरा, हमलावरों ने उसे घेर लिया और लाठी-डंडों व बेल्ट से ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए. युवक के सड़क पर गिरने के बाद भी हमलावर उसे पीटते रहे.
बेखौफ बने हमलावर
मारपीट के दौरान मौके पर मौजूद भीड़ तमाशबीन बनी रही, लेकिन किसी ने हमलावरों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटाई.हैरानी की बात यह रही कि वारदात से चंद सेकेंड पहले पुलिसकर्मियों की जीप भी घटनास्थल के पास से गुजर गई, लेकिन इसके बाद हमलावरों ने बेखौफ होकर युवक पर हमला बोल दिया.
युवक को अधमरा हालत में छोड़कर आरोपी हाथों में डंडे लहराते हुए मौके से फरार हो गए. घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.
सुरक्षा के दावे पर सवाल
पूरा मामला बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली-सहारनपुर हाईवे स्थित एक पेट्रोल पंप के बाहर का बताया जा रहा है. दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने हाईवे पर सुरक्षा और पुलिस की सक्रियता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.इस संबंध में जब पुलिस क्षेत्र अधिकारी अंशु जैन से बात की गई तो उनका कहना था कि सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है. अभी इस मामले में तहरीर प्राप्त नहीं हुई है,अगर तहरीर प्राप्त होती है तो उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी.
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