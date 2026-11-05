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यूको बैंक में दिनदहाड़े डकैती, अपराधियों ने लूटे करोड़ों के जेवरात एवं नगदी, जांच में जुटी गिरिडीह पुलिस

यूको बैंक में दिनदहाड़े डकैती ( Etv Bharat )

गिरिडीह: जिले के धनवार में बैंक डकैती की घटना हुई हैं. यहां यूको बैंक में डाका डाला गया हैं. अपराधियों द्वारा बैंक में जमा जेवरात के साथ- साथ नगद राशि पर हाथ साफ किया गया है. घटना गुरूवार दोपहर की है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी ली.

डकैती के लिए पहुंचे 6 बदमाश