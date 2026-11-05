यूको बैंक में दिनदहाड़े डकैती, अपराधियों ने लूटे करोड़ों के जेवरात एवं नगदी, जांच में जुटी गिरिडीह पुलिस

यूको बैंक में दिनदहाड़े डकैती, अपराधियों ने लूटे करोड़ों के जेवरात एवं नगदी, जांच में जुटी गिरिडीह पुलिस
गिरिडीह के धनवार में कुछ अपराधियों ने बैंक डकैती की घटना को अंजाम दिया है. जिसमें करोड़ों के जेवरात एवं नगद शामिल है.
Published : November 5, 2026 at 4:20 PM IST
गिरिडीह: जिले के धनवार में बैंक डकैती की घटना हुई हैं. यहां यूको बैंक में डाका डाला गया हैं. अपराधियों द्वारा बैंक में जमा जेवरात के साथ- साथ नगद राशि पर हाथ साफ किया गया है. घटना गुरूवार दोपहर की है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी ली.
डकैती के लिए पहुंचे 6 बदमाश
वहीं घटना को लेकर बताया गया है कि बाइक पर सवार लगभग 6 बदमाश यूको बैंक पहुंचे. उन्होंने हथियार के बल पर बैंक कर्मियों और ग्राहकों को बंधक बना लिया. इसके बाद बैंक में जमा राशि के अलावा दो ग्राहकों से भी नगद की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है.
इसके साथ ही बैंक में रखे जेवरात भी लूटे लिए गए हैं. घटना की जानकारी पर थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे है और छानबीन शुरू कर दी गई है. मामले की सूचना एसपी डॉ. बिमल कुमार को दे दी गई है.
वहीं खोरी महुआ एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार को त्वरित एक्शन लेने को कहा गया है.