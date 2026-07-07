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गुमला में ज्वेलरी व्यवसायी से लूटपाट, करीब 15 लाख के आभूषण की लूट

गुमलाः जिला के पालकोट मुख्य बाजार स्थित माही ज्वेलर्स के मालिक से मंगलवार देर शाम हथियार के बल पर लाखों रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण लूट लिए गए. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार माही ज्वेलर्स के संचालक मनीष सोनी (पिता- विष्णु सोनी) मंगलवार को अपनी दुकान बंद कर मोटरसाइकिल से अपने निवास स्थान पालकोट बस्ती जा रहे थे. इसी दौरान भीमो कंसारी के घर के समीप, जो घनी आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है, पहले से घात लगाए बैठे तीन अपराधियों ने उन्हें रोक लिया.

अपराधियों ने पिस्तौल दिखाकर डराया और सोने-चांदी के आभूषणों से भरा बैग छीन लिया. बताया जाता है कि लूटे गए आभूषणों की कीमत लगभग 25 से 30 लाख रुपये के बीच है. मनीष सोनी द्वारा विरोध किए जाने पर अपराधियों ने हवाई फायरिंग भी की, जिससे आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

इस घटना को अंजाम देने के बाद तीनों अपराधी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर पालकोट बस स्टैंड होते हुए गुमला की ओर फरार हो गए. इस वारदात की सूचना मिलते ही पालकोट पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस द्वारा संभावित मार्गों एवं आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

गुमला एसपी हारिस बिन जमां के द्वारा इस घटना की पुष्टि की गयी है. एसपी ने बताया है कि अपराधियों द्वारा लूट गए जेवरात करीब 15-20 लाख रुपए की होंगे, ऐसा व्यवसायी ने बताया है. अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस सीसीटीवी कैमरा और जगह-जगह पर तलाशी कर रही है.