पूर्व सिविल सर्जन के घर पिस्टल की नोक पर लूटपाट, पति-पत्नी और बेटे को इंजेक्शन देकर किया बेहोश

जमुई में डॉक्टर के घर लूटपाट ( ETV Bharat )

जमुई: आज जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, अहले सुबह बेखौफ बदमाशों ने बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देकर पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दी है. हथियार से लैस करीब पांच बदमाशों ने पूर्व सिविल सर्जन विजयेंद्र सत्यार्थी के घर का ताला तोड़कर प्रवेश किया और पिस्टल का भय दिखाकर लूटपाट की. इस दौरान पहले उन्हें और उनकी पत्नी पुष्पम सत्यार्थी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया. उसके बाद बाथरूम से बाहर निकले पुत्र विक्रम सत्यार्थी को भी बदमाशों ने इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया. बेहोशी की हालत में मिले तीनों: घटना की जानकारी सुबह करीब 8:30 बजे तब हुई, जब पड़ोसी घर खुलवाने पहुंचे और तीनों को अचेत अवस्था में पाया. सूचना मिलते ही झाझा विधायक दामोदर रावत सहित बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे. तीनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है. जमुई में पूर्व सिविल सर्जन के घर लूटपाट (ETV Bharat) क्या बोले पीड़ित डॉक्टर?: जानकारी देते हुऐ पीडित डॉक्टर विक्रम सत्यार्थी ने बताया कि सुबह हमलोग उठे ही थे कि पांच हथियारबंद नकाबपोश ताला तोड़कर घर में घुस गए. बंदूक की नोंक पर मां-पापा और मुझे बंधक बना लिया. लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद हम सभी को सुई लगा दिया, जिससे हम बेहोश हो गए.