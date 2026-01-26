ETV Bharat / state

पूर्व सिविल सर्जन के घर पिस्टल की नोक पर लूटपाट, पति-पत्नी और बेटे को इंजेक्शन देकर किया बेहोश

जमुई में नकाबपोश अपराधियों ने डॉक्टर के घर में लूटपाट की है. साथ ही सभी परिवार के लोगों को इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया. पढ़ें..

loot in Jamui
जमुई में डॉक्टर के घर लूटपाट (ETV Bharat)
जमुई: आज जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, अहले सुबह बेखौफ बदमाशों ने बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देकर पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दी है. हथियार से लैस करीब पांच बदमाशों ने पूर्व सिविल सर्जन विजयेंद्र सत्यार्थी के घर का ताला तोड़कर प्रवेश किया और पिस्टल का भय दिखाकर लूटपाट की. इस दौरान पहले उन्हें और उनकी पत्नी पुष्पम सत्यार्थी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया. उसके बाद बाथरूम से बाहर निकले पुत्र विक्रम सत्यार्थी को भी बदमाशों ने इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया.

बेहोशी की हालत में मिले तीनों: घटना की जानकारी सुबह करीब 8:30 बजे तब हुई, जब पड़ोसी घर खुलवाने पहुंचे और तीनों को अचेत अवस्था में पाया. सूचना मिलते ही झाझा विधायक दामोदर रावत सहित बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे. तीनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है.

जमुई में पूर्व सिविल सर्जन के घर लूटपाट (ETV Bharat)

क्या बोले पीड़ित डॉक्टर?: जानकारी देते हुऐ पीडित डॉक्टर विक्रम सत्यार्थी ने बताया कि सुबह हमलोग उठे ही थे कि पांच हथियारबंद नकाबपोश ताला तोड़कर घर में घुस गए. बंदूक की नोंक पर मां-पापा और मुझे बंधक बना लिया. लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद हम सभी को सुई लगा दिया, जिससे हम बेहोश हो गए.

loot in Jamui
डॉ. विक्रम सत्यार्थी (ETV Bharat)

हत्या की सुपारी लेने का दावा: डॉ. विक्रम सत्यार्थी ने बताया कि बदमाशों ने धमकाते हुए कहा कि आपके घर में 80 लाख रुपये है, हमें किसी ने बोला है. साथ ही तीनों की हत्या की सुपारी मिली है. पिस्टल दिखाकर हमें जबरदस्ती इंजेक्शन लगा दिया. उसके बाद क्या हुआ, हमें याद नहीं.

"सुबह उठकर हमलोग हॉल में बैठ थे, तभी पांच लोग हथियार लेकर आ धमके. मम्मी-पापा के साथ मुझे भी बंधकर बना लिया और बेडरूम में लेकर चले गए. हथिया का डर दिखाकर पैसे मांगने लगे. बदमाशों ने कहा कि किसी ने बताया कि घर में 80 लाख रुपया रखा है दो. उसी दौरान नकाबपोश अपराधी आपस में बात कर रहे थे कि पिता और पुत्र को मारने की सुपारी मिली है."- डॉ. विक्रम सत्यार्थी, पीड़ित

loot in Jamui
सभी पीड़ित अस्पताल में भर्ती (ETV Bharat)

क्या बोले एसआई?: गिद्धौर थाना एसआई जयप्रकाश सिंह ने कहा कि पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनके स्वस्थ्य होने का इंतजार है. उसके बाद बयान दर्ज कराया जाएगा. फिलहाल सभी बिंदुओं पर छानबीन शुरू कर दी गई है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है.

"हमलोग जब घर पर पहुंचे तो परिवार के लोग बेहोशी के हालत में थे, जिन्हें तत्काल जमुई सदर अस्पताल पहुंचाया गया. जहां सभी का इलाज किया जा रहा है. शुरूआती पूछताछ में परिवार के लोगों ने बताया कि घटना आज 26 जनवरी को सुबह लगभग 5 से 6 बजे के बीच की है."- जय प्रकाश सिंह, एसआई, गिद्धौर थाना

