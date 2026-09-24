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केनरा बैंक में दिनदहाड़े लूट, हथियारबंद अपराधियों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूटा

जमशेदपुर में दिनदहाड़े अपराधियों ने एक बैंक में लूटपाट की. इस दौरान उन्होंने बैंक कर्मचारियों को बंधक भी बनाया.

Jamshedpur Loot
कैनरा बैंक में लूट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 24, 2026 at 12:03 PM IST

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जमशेदपुर : जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित केनरा बैंक में गुरुवार को दिनदहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है. बैंक खुलते ही करीब पांच हथियारबंद अपराधी बैंक में घुसे और वहां मौजूद कर्मचारियों को बंधक बना लिया. इसके बाद अपराधियों ने बैंक से सोना और बड़ी मात्रा में नकदी लूटी और पैदल ही मौके से फरार हो गए.

Jamshedpur Loot
कैनरा बैंक में लूट (Etv Bharat)

स्थानीय पुलिस के मुताबिक, पांच की संख्या में आए अज्ञात अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है. अपराधियों ने बंदूक की नोक पर बैंक कर्मी और ग्राहकों को बंधक बना लिया. जानकारी के मुताबिक, शुरुआती जांच में 42 लख रुपए नगद और भारी मात्रा में जेवरात के लूटे जाने की बात सामने आई है. हालांकि, बैंक से कितनी नकदी और कितना सोना लूटा गया है, इसका अभी आधिकारिक आकलन नहीं हो पाया है.

Jamshedpur Loot
कैनरा बैंक में लूट (Etv Bharat)

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी. पुलिस बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है.

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कैनरा बैंक में लूट (Etv Bharat)

साथ ही अपराधियों के भागने के संभावित रास्तों की भी जांच की जा रही है. लूट की इस वारदात के बाद पुलिस ने अपराधियों की तलाश में कई टीमों को सक्रिय किया है. आसपास के इलाकों में छापेमारी की जा रही है और संदिग्धों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

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