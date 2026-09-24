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केनरा बैंक में दिनदहाड़े लूट, हथियारबंद अपराधियों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूटा

जमशेदपुर : जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित केनरा बैंक में गुरुवार को दिनदहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है. बैंक खुलते ही करीब पांच हथियारबंद अपराधी बैंक में घुसे और वहां मौजूद कर्मचारियों को बंधक बना लिया. इसके बाद अपराधियों ने बैंक से सोना और बड़ी मात्रा में नकदी लूटी और पैदल ही मौके से फरार हो गए.

कैनरा बैंक में लूट (Etv Bharat)

स्थानीय पुलिस के मुताबिक, पांच की संख्या में आए अज्ञात अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है. अपराधियों ने बंदूक की नोक पर बैंक कर्मी और ग्राहकों को बंधक बना लिया. जानकारी के मुताबिक, शुरुआती जांच में 42 लख रुपए नगद और भारी मात्रा में जेवरात के लूटे जाने की बात सामने आई है. हालांकि, बैंक से कितनी नकदी और कितना सोना लूटा गया है, इसका अभी आधिकारिक आकलन नहीं हो पाया है.