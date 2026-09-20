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पुलिस बनकर लूटने वाले बदमाश धमतरी से गिरफ्तार, डराने के लिए बनते थे बजरंग दल कार्यकर्ता

पीड़ितों के मुताबिक आरोपियों ने देवेन्द्र को जबरन कार में बैठाकर दुगली ले गए. रास्ते में आरोपियों ने देवेन्द्र से 13 हजार 800 रुपये छीन लिए. इसके अलावा फोन पे के जरिए 30 हजार रुपये भी जबरन ट्रांसफर करवाए लिए. इस तरह कुल 43 हजार 800 रुपये की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया.

कुरूद पुलिस के मुताबिक 3 मार्च 2026 को कुरुद थाना क्षेत्र के छाती गांव निवासी देवेन्द्र कुमार मारकण्डे अपने साथियों के साथ पिकअप वाहन में बछड़े लेकर मुड़केरा जा रहे थे. इसी दौरान आलेखुंटा-सिंगपुर मार्ग पर सफेद रंग की स्विफ्ट कार में सवार आरोपियों ने उनका रास्ता रोक लिया. आरोपियों ने खुद को बजरंग दल का सदस्य और पुलिसकर्मी बताते हुए देवेन्द्र और उसके साथियों को डराया-धमकाया. आरोप है कि उनके साथ गाली-गलौच और मारपीट की गई.

धमतरी: पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का धरदबोचा है, जो कभी पुलिस बनकर तो कभी बजरंग दल के सदस्य बनकर लोगों को डरा-धमकाकर लूटते थे. लंबे वक्त से दोनों आरोपियों की तलाश पुलिस को थी. पकड़े गए आरोपी का नाम विकास आडिल औ साहिल अली है. दोनों पकड़े गए बदमाशों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है.

मामले की शिकायत के बाद मगरलोड पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले ही 3 आरोपियों ओमकार कुर्रे, चांद कुर्रे और राहुल कुर्रे को गिरफ्तार किया जा चुका है. आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल स्विफ्ट कार, 2 मोबाइल और लूटी गई रकम का एक छोटा हिस्सा समेत करीब 7 लाख 58 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की गई.

मगरलोड पुलिस के मुताबिक घटना के बाद से विकास आडिल और साहिल अली लगातार फरार चल रहे थे. पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी. इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मगरलोड पुलिस ने दोनों को घेराबंदी कर पकड़ा. पूछताछ में दोनों आरोपियों ने घटना में शामिल होना स्वीकार किया.

अपराध में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ लगातार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत थी और मुखबिर सूचना व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, मामले में आगे भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी: डीसी पटेल, एएसपी, धमतरी

ग्राम पाईकभाठा, थाना सिहावा के रहने वाले हैं आरोपी

पुलिस के मुताबिक आरोपियों के मेमोरेंडम के आधार पर लूट की रकम में बंटवारे के बाद उनके हिस्से में आई बची हुई नगद रकम भी बरामद कर जब्त किया गया. गिरफ्तार विकास आडिल की उम्र 22 वर्ष और साहिल अली की उम्र 23 साल है, दोनों ग्राम पाईकभाठा, थाना सिहावा के रहने वाले हैं. मामले में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद दोनों आरोपियों को BNS की विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार कर प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट कुरुद के न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज गया है.



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