रांची में दिनदहाड़े फायरिंग, कारोबारी को मारी गईं आधा दर्जन गोलियां

रांची: राजधानी रांची के कटहल मोड़ पर अपराधियों ने दिनदहाड़े एक कारोबारी को कई गोलियां मार दीं. गोलीबारी में घायल कारोबारी राधेश्याम साहू को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है.

दुकान के बाहर हमला

स्थानीय लोगों ने बताया कि राधेश्याम साहू हर दिन की तरह अपनी दुकान शांभवी इंटरप्राइजेज के पास खड़े थे. इसी दौरान बाइक सवार दो अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. दिनदहाड़े फायरिंग होने की वजह से थोड़ी देर के लिए कटहल मोड़ के पास हड़कंप मच गया. राधेश्याम साहू को गोली मारने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने किसी तरह घायल राधेश्याम को अस्पताल पहुंचाया. बता दें कि राधेश्याम साहू कटहल मोड़ पर छड़ और सीमेंट का कारोबार करते हैं.

पुलिस कर रही जांच

रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीन पुष्कर ने बताया कि अज्ञात अपराधियों ने कारोबारी को गोली मारी है. घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. अपराधियों की जानकारी के लिए लगातार तहकीकात की जा रही है. इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है. वहीं राधेश्याम साहू के परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है.