ETV Bharat / state

रांची में दिनदहाड़े फायरिंग, कारोबारी को मारी गईं आधा दर्जन गोलियां

रांची के कटहल मोड़ पर अपराधियों ने एक कारोबारी पर अंधाधुंध फायरिंग की है. कारोबारी का इलाज चल रहा है.

Firing in Ranchi
घटनास्थल पर मौजूद पुलिस और अन्य लोग (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 15, 2025 at 1:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राजधानी रांची के कटहल मोड़ पर अपराधियों ने दिनदहाड़े एक कारोबारी को कई गोलियां मार दीं. गोलीबारी में घायल कारोबारी राधेश्याम साहू को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है.

दुकान के बाहर हमला

स्थानीय लोगों ने बताया कि राधेश्याम साहू हर दिन की तरह अपनी दुकान शांभवी इंटरप्राइजेज के पास खड़े थे. इसी दौरान बाइक सवार दो अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. दिनदहाड़े फायरिंग होने की वजह से थोड़ी देर के लिए कटहल मोड़ के पास हड़कंप मच गया. राधेश्याम साहू को गोली मारने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने किसी तरह घायल राधेश्याम को अस्पताल पहुंचाया. बता दें कि राधेश्याम साहू कटहल मोड़ पर छड़ और सीमेंट का कारोबार करते हैं.

पुलिस कर रही जांच

रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीन पुष्कर ने बताया कि अज्ञात अपराधियों ने कारोबारी को गोली मारी है. घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. अपराधियों की जानकारी के लिए लगातार तहकीकात की जा रही है. इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है. वहीं राधेश्याम साहू के परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है.

TAGGED:

KATHAL MORE FIRING
RANCHI FIRING CASE
FIRING ON BUSINESSMAN
रांची में फायरिंग
FIRING IN RANCHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.