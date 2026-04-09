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चतरा में अपराधियों का तांडवः दिनदहाड़े फायरिंग से दहला इलाका

चतरा में अपराधियों द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है.

Criminals opened fire in Piparwar of Chatra
अस्पताल में जख्मी युवक का इलाज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 9, 2026 at 6:43 PM IST

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चतराः गुरुवार सुबह पिपरवार थाना क्षेत्र में नकाबपोश अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. इस वारदात में एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है.

ये घटना चतरा के पिपरवार थाना क्षेत्र स्थित अशोका परियोजना की है. गुरुवार की सुबह करीब 9 बजे, जब जनजीवन सामान्य रूप से चल रहा था, तभी अशोका परियोजना के 6 नंबर कांटा घर के निकट गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंज उठा. दो बाइक पर सवार 5 से 6 नकाबपोश अपराधियों ने अचानक धावा बोला और ताबड़तोड़ चार से पांच राउंड फायरिंग की.

इस गोलाबारी में बेंती तिलेटोंगरी निवासी बासुदेव गंझू (पिता- गेंदवा गंझू) को निशाना बनाया गया. अपराधियों की एक गोली बासुदेव की पीठ में जा लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़े. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अपराधियों का मुख्य उद्देश्य इलाके में दहशत फैलाना था. इस वारदात को अंजाम देने के बाद सभी नकाबपोश अपराधी हथियार लहराते हुए पास के घने जंगलों की ओर फरार हो गए.

आनन-फानन में स्थानीय लोगों और सहकर्मियों की मदद से घायल बासुदेव को पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बचरा और फिर पिपरवार क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स (RIMS) रेफर कर दिया है.

इस वारदात की सूचना मिलते ही पिपरवार थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची. फिलहाल पूरा घटनास्थल पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है, पुलिस ने मौके से खोखे बरामद किए हैं और अपराधियों के भागने की दिशा में नाकेबंदी कर दी गई है. चतरा पुलिस की कई टीमें अलग-अलग इलाकों में छापामारी कर रही हैं. शुरुआती जांच में इसे लेवी या वर्चस्व की लड़ाई से जोड़कर देखा जा रहा है, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है.

इस मामले को लेकर पिपरवार थाना प्रभारी अभय कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और अपराधियों के धड़पकड़ के लिए अभियान शुरू कर दी गई है. कोयलांचल क्षेत्र में दिनदहाड़े हुई इस फायरिंग से स्थानीय व्यवसायियों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. लोगों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल चुकी है. अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस केवल लकीर पीट रही है.

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