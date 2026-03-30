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पतरातू में अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, सुरक्षा गार्ड को लगी गोली

रामगढ़: जिले के पतरातू थाना क्षेत्र में देर रात अपराधियों ने एक बार फिर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है. भुरकुंडा–सौंदा बस्ती मुख्य मार्ग पर पतरातू रेलवे फाटक के पास निर्माणाधीन रेल ओवरब्रिज साइट पर तैनात एक सुरक्षा गार्ड को गोली मार दी गई. जिससे गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

मिली जानकारी के अनुसार, जयनगर निवासी सुरक्षा गार्ड प्रदीप राजवंशी ड्यूटी पर मौजूद थे. इसी दौरान देर रात बाइक सवार दो हथियारबंद अपराधी मौके पर पहुंचे और बिना किसी चेतावनी के फायरिंग शुरू कर दी. एक गोली गार्ड की जांघ में लगी, जिससे वह मौके पर ही घायल होकर गिर पड़े.

घटनास्थल पर पाया गया खोखा (ETV BHARAT)

फायरिंग की आवाज सुनते ही निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूरों में अफरा तफरी का माहौल हो गया और भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. गोलीबारी से आसपास के लोग भी भयभीत हो गए थे. घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए. पुलिस को घटनास्थल से खोखा और अपराधियों द्वारा घटनास्थल साइट पर छोड़ा गया पर्चा भी मिला है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है.