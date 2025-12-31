ETV Bharat / state

लातेहार के तुबेद कोलियरी में अपराधियों ने की फायरिंग, बाल-बाल बचे कर्मी

लातेहार: जिले के तुबेद कोलियरी में बीती रात दहशत मचाने के लिए अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया. अपराधियों ने तीन राउंड गोलियां चलाई. हालांकि इस गोलीबारी की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. घटना के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से झारखंड के एक आपराधिक गिरोह के सरगना ने इसकी जिम्मेदारी ली है.

फायरिंग के बाद भागने में कामयाब हुए अपराधी

दरअसल, बीती रात एक बाइक पर सवार होकर दो अपराधी कोलयरी के काटा घर के पास पहुंचे थे. इस दौरान अपराधियों ने दो से तीन राउंड फायरिंग की और वहां से भाग गए. फायरिंग की आवाज सुनते ही कोलयरी के सुरक्षा कर्मी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे. लेकिन तब तक दोनों अपराधी वहां से फरार हो चुके थे. इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएसपी अरविंद कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और कोलियरी की ओर जाने वाली सड़कों में नाकाबंदी कर छापेमारी शुरू की गई. हालांकि इस दौरान अपराधियों के खिलाफ कोई सुराग नहीं मिला.

टुबेड कोलियरी में गोलीबारी की घटना की जानकारी मिली है. पुलिस की एक टीम मामले की जांच कर रही है. गोलीबारी करने वालों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा:- अरविंद कुमार, डीएसपी

आपराधिक गिरोह ने ली घटना की जिम्मेदारी