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हजारीबाग में अपराधियों ने होटल पर की गोलीबारी, चार राउंड चलाई गई गोलियां

होटल पर फायरिंग ( Etv Bharat )

हजारीबाग: जिले के एक होटल में अपराधियों ने बीती रात गोलीबारी करके दहशत फैला दी. कुल चार राउंड गोलियां चलाई गईं, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है.

यह घटना गुरुवार रात हजारीबाग के कोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भीड़भाड़ वाले मटवारी इलाके में स्थित 'होटल एके इंटरनेशनल' में हुई. इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. होटल प्रबंधन के अनुसार, रात करीब 10:00 बजे कुछ अज्ञात लोग होटल के पास पहुंचे, उन्होंने मेन गेट के शीशे पर फायरिंग शुरू कर दी. उन्होंने चार राउंड गोलियां चलाईं और वहां से फरार हो गए.