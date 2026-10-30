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हजारीबाग में अपराधियों ने होटल पर की गोलीबारी, चार राउंड चलाई गई गोलियां

हजारीबाग के एक होटल पर अपराधियों ने फायरिंग की. जिससे इलाके में दहशत का माहौल है.

Criminals opened fire at hotel in Hazaribag
होटल पर फायरिंग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 30, 2026 at 8:59 AM IST

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Updated : October 30, 2026 at 9:12 AM IST

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हजारीबाग: जिले के एक होटल में अपराधियों ने बीती रात गोलीबारी करके दहशत फैला दी. कुल चार राउंड गोलियां चलाई गईं, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है.

यह घटना गुरुवार रात हजारीबाग के कोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भीड़भाड़ वाले मटवारी इलाके में स्थित 'होटल एके इंटरनेशनल' में हुई. इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. होटल प्रबंधन के अनुसार, रात करीब 10:00 बजे कुछ अज्ञात लोग होटल के पास पहुंचे, उन्होंने मेन गेट के शीशे पर फायरिंग शुरू कर दी. उन्होंने चार राउंड गोलियां चलाईं और वहां से फरार हो गए.

गोलीबार के बाद होटल का दृश्य (Etv Bharat)

घटना के बाद होटल के कर्मचारियों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी. घटना के बाद, एएसपी अमित कुमार, एसडीपीओ रूपक कुमार सिंह, कोरा थाना प्रभारी नेमधारी रजक और शहर के अन्य कई थानों के एसएचओ व पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और गहन जांच शुरू की.

Criminals opened fire at hotel in Hazaribag
फायरिंग के बाद गेट में गोली के निशान (Etv Bharat)

हमलावरों की पहचान करने के लिए पुलिस आसपास की जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. पुलिस का दावा है कि अपराधियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा. फिलहाल, इलाके में दहशत का माहौल है. हजारीबाग के एसपी अमन कुमार ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद ही इस पर कोई और टिप्पणी की जा सकेगी.

Last Updated : October 30, 2026 at 9:12 AM IST

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हजारीबाग में फायरिंग

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