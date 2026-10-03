ETV Bharat / state

लोहरदगा में सीमेंट कारोबारी की दुकान पर फायरिंग, लेवी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की दी गई थी धमकी

लोहरदगा में फायरिंग की घटना हुई है. सीमेंट कारोबारी की दुकान को अपराधियों ने निशाना बनाया है.

Firing in Lohardaga
कारोबारी की दुकान पर फायरिंग के बाद जांच के लिए पहुंची पुलिस. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 3, 2026 at 1:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लोहरदगा : जिले में एक बार फिर राहुल सिंह गिरोह के नाम से लेवी के लिए धमकी देने का मामला सामने आया है. लोहरदगा शहर के हरमू रोड स्थित सीमेंट कारोबारी राजेंद्र वर्मा की दुकान को अपराधियों ने निशाना बनाया है. दो दिन पहले व्हाट्सएप के जरिए लेवी की मांग और धमकी मिलने के बाद शुक्रवार की रात दुकान पर फायरिंग की गई. घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है और शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. घटना की पुष्टि एसपी सादिक अनवर रिजवी ने की है.

पहले धमकी, फिर दुकान में चलाई गोली

सीमेंट कारोबारी राजेंद्र वर्मा को दो दिन पहले व्हाट्सएप पर लेवी के लिए धमकी मिली थी. मैसेज में लेवी नहीं देने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी. मैसेज कथित रूप से राहुल सिंह गिरोह के नाम से भेजा गया था. घटना के बाद राजेंद्र वर्मा ने सदर थाना पुलिस से लिखित शिकायत की थी. पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.

Firing in Lohardaga
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस. (फोटो-ईटीवी भारत)

इस बीच शुक्रवार की रात अज्ञात अपराधियों ने हरमू रोड स्थित राजेंद्र वर्मा की सीमेंट दुकान में फायरिंग कर दी. घटना की सूचना रात में ही पुलिस को मिली, जिसके बाद शहर में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई. हालांकि उस समय राजेंद्र वर्मा और उनके परिवार को दुकान पर हुई फायरिंग की जानकारी नहीं थी. शनिवार सुबह दुकान खोलने पहुंचे राजेंद्र वर्मा ने शटर पर गोली चलने के निशान देखे. इसके बाद उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद आसपास के व्यवसायियों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है.

Firing in Lohardaga
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस. (फोटो-ईटीवी भारत)

इस संबंध में लोहरदगा एसपी सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि पुलिस को फायरिंग की सूचना मिली है. मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि जल्द ही पूरी स्थिति स्पष्ट की जाएगी. फिलहाल पुलिस फायरिंग और लेवी की धमकी के मामले में अपराधियों की पहचान और घटना के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है.

ये भी पढ़ें-

लेवी का पैसा लेने पहुंचे अपराधियों की धनबाद पुलिस से मुठभेड़, दो के पैर में लगी गोली, गैंगस्टर के बेटे का नाम आया सामने

वाराणसी-रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर की बाइपास सड़क बना रही कंपनी से राहुल सिंह गिरोह ने मांगी रंगदारी, अंजाम भुगतने की दी धमकी

रंगदारी वसूलने आए दो गिरफ्तार, पीएलएफआई के नाम पर मांगी गयी थी 50 लाख की लेवी

TAGGED:

CRIMINALS OPENED FIRE
FIRING IN LOHARDAGA
लोहरदगा में फायरिंग
लेवी के लिए फायरिंग
FIRING INCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.