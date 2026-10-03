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लोहरदगा में सीमेंट कारोबारी की दुकान पर फायरिंग, लेवी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की दी गई थी धमकी

कारोबारी की दुकान पर फायरिंग के बाद जांच के लिए पहुंची पुलिस. ( फोटो-ईटीवी भारत )

लोहरदगा : जिले में एक बार फिर राहुल सिंह गिरोह के नाम से लेवी के लिए धमकी देने का मामला सामने आया है. लोहरदगा शहर के हरमू रोड स्थित सीमेंट कारोबारी राजेंद्र वर्मा की दुकान को अपराधियों ने निशाना बनाया है. दो दिन पहले व्हाट्सएप के जरिए लेवी की मांग और धमकी मिलने के बाद शुक्रवार की रात दुकान पर फायरिंग की गई. घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है और शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. घटना की पुष्टि एसपी सादिक अनवर रिजवी ने की है.