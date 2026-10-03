लोहरदगा में सीमेंट कारोबारी की दुकान पर फायरिंग, लेवी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की दी गई थी धमकी
लोहरदगा में फायरिंग की घटना हुई है. सीमेंट कारोबारी की दुकान को अपराधियों ने निशाना बनाया है.
Published : October 3, 2026 at 1:17 PM IST
लोहरदगा : जिले में एक बार फिर राहुल सिंह गिरोह के नाम से लेवी के लिए धमकी देने का मामला सामने आया है. लोहरदगा शहर के हरमू रोड स्थित सीमेंट कारोबारी राजेंद्र वर्मा की दुकान को अपराधियों ने निशाना बनाया है. दो दिन पहले व्हाट्सएप के जरिए लेवी की मांग और धमकी मिलने के बाद शुक्रवार की रात दुकान पर फायरिंग की गई. घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है और शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. घटना की पुष्टि एसपी सादिक अनवर रिजवी ने की है.
पहले धमकी, फिर दुकान में चलाई गोली
सीमेंट कारोबारी राजेंद्र वर्मा को दो दिन पहले व्हाट्सएप पर लेवी के लिए धमकी मिली थी. मैसेज में लेवी नहीं देने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी. मैसेज कथित रूप से राहुल सिंह गिरोह के नाम से भेजा गया था. घटना के बाद राजेंद्र वर्मा ने सदर थाना पुलिस से लिखित शिकायत की थी. पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.
इस बीच शुक्रवार की रात अज्ञात अपराधियों ने हरमू रोड स्थित राजेंद्र वर्मा की सीमेंट दुकान में फायरिंग कर दी. घटना की सूचना रात में ही पुलिस को मिली, जिसके बाद शहर में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई. हालांकि उस समय राजेंद्र वर्मा और उनके परिवार को दुकान पर हुई फायरिंग की जानकारी नहीं थी. शनिवार सुबह दुकान खोलने पहुंचे राजेंद्र वर्मा ने शटर पर गोली चलने के निशान देखे. इसके बाद उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद आसपास के व्यवसायियों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है.
इस संबंध में लोहरदगा एसपी सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि पुलिस को फायरिंग की सूचना मिली है. मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि जल्द ही पूरी स्थिति स्पष्ट की जाएगी. फिलहाल पुलिस फायरिंग और लेवी की धमकी के मामले में अपराधियों की पहचान और घटना के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है.
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