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भरतपुर में बदमाशों का आतंक: एक घंटे में दो जगह फायरिंग और लूट से दहला शहर, परचून व्यापारी को गोली मार बैग छीना

भरतपुर : शहर में शनिवार की रात बेखौफ बदमाशों ने कानून-व्यवस्था को सरेआम ठेंगा दिखा दिया. बदमाशों ने महज एक घंटे के भीतर दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में अंधाधुंध फायरिंग और लूटपाट की वारदातों को अंजाम देकर सनसनी फैला दी. पहली वारदात में जहां चिकसाना थाना इलाके में एक परचून व्यापारी को गोली मारकर उसकी दिनभर की कमाई लूट ली गई, वहीं दूसरी घटना में सेवर थाना क्षेत्र के तहत मथुरा से पांच लाख रुपये लेकर लौट रहे शख्स पर जानलेवा हमला किया गया. हालांकि, दूसरी वारदात में जांबाजी के चलते बदमाश रकम लूटने में नाकाम रहे. दोनों ही घटनाओं में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव ने बताया कि चिकसाना क्षेत्र में व्यापारी पर फायरिंग कर नकदी से भरा बैग लूटा गया है. पुलिस की विशेष टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं और जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वहीं सेवर थाना पुलिस ने दूसरे मामले में घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. पीड़ित के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.

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व्यापारी पर फायरिंग कर लूटा रुपयों से भरा बैग : पहली घटना शनिवार रात करीब 9:15 बजे चिकसाना थाना क्षेत्र में मारुति नंदन कॉलेज के पास हुई. जानकारी के अनुसार बिजलीघर के समीप परचून की दुकान संचालित करने वाले प्रमोद कुमार मित्तल पुत्र धीतरमल मित्तल निवासी पुष्प वाटिका कॉलोनी अपने बेटे निशांक मित्तल के साथ दुकान बंद कर स्कूटी से घर लौट रहे थे. निशांक ने बताया कि इसी दौरान पीछे से एक बाइक पर सवार तीन युवक आए. तीनों ने अपने चेहरे कपड़े से ढक रखे थे. बदमाशों ने चलते-चलते प्रमोद मित्तल के कंधे पर टंगा बैग झपट लिया. बैग में दिनभर की बिक्री के करीब 50 से 60 हजार रुपये रखे हुए थे. जब प्रमोद मित्तल ने विरोध किया तो बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी. गोली के छर्रे उनकी पीठ में लगे, जिससे स्कूटी असंतुलित होकर गिर गई और पिता-पुत्र दोनों सड़क पर गिर पड़े. पीछे आ रहे एक राहगीर ने शोर मचाया तो बदमाश बैग लेकर फरार हो गए. घायल प्रमोद मित्तल को उनका बेटा तुरंत आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उनका उपचार जारी है. चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत में सुधार है.