युवक को था गहने पहनने का शौक, बदमाशों ने हत्या कर शव नदी में फेंका, ग्रामीणों ने सड़क पर किया प्रदर्शन

किशन गोपाल बैरवा गहने पहनकर सोया था लेकिन शव के साथ गहने नहीं मिले.

Murder In Bundi District
घटनास्थल पर जमा भीड़ (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 31, 2026 at 4:43 PM IST

4 Min Read
बूंदी: जिले के नमाना थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर उसके गहने लूट लिए और बेरहमी से हत्या कर शव नदी में फेंक दिया. घटना सामने आने के बाद मृतक के परिजनों, ग्रामीणों और समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया. हालात को देखते हुए मौके पर पुलिस का भारी जाप्ता तैनात किया गया. इधर, एमओबी और एफएसएल टीमों ने घटनास्थल से अहम सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं. मामला आमली पंचायत के जवाहर नगर बिजनामवर का बताया जा रहा है.

नमाना थाना प्रभारी माया बैरवा ने बताया कि मृतक किशन गोपाल बैरवा आमली पंचायत के जवाहर नगर बिजनामवर का था. पुलिस घटना की जांच हर पहलू से कर रही है. आमली के सरपंच सुरेश मीणा ने बताया कि मृतक किशन गोपाल बैरवा रोजाना की भांति अपनी दुकान के बाहर सोया हुआ था. देर रात कुछ बदमाश वहां पहुंचे और किशन का अपहरण कर उसे अपने साथ ले गए. इसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर शव को कर्जुना नदी में फेंक दिया गया. सुबह जब किशन दुकान के बाहर नहीं मिला तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई.

मीणा ने बताया कि पहले उन्होंने उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर नमाना थाना पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही नमाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से किशन की तलाश शुरू की गई. कुछ ही देर बाद कर्जुना नदी में शव मिलने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया. पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से शव को नदी से बाहर निकलवाया, जिसकी शिनाख्त किशन गोपाल के रूप में हुई. पुलिस को प्रारंभिक जांच में मामला लूट व हत्या का लग रहा है.

गहने पहनने का था शौक: सरपंच मीणा ने बताया कि किशन गोपाल सोने-चांदी के आभूषण पहनकर रहता था. दोनों हाथों में चांदी के कड़ूले, कानों में सोने की मुख्यिया और गले में सोने का वजनी राउत उसकी पहचान का हिस्सा थे, लेकिन शव मिलने के समय ये सभी गहने गायब थे. इससे ये शक गहरा गया कि बदमाशों ने आभूषणों की लूट के इरादे से ही किशन का अपहरण कर उसकी हत्या की है.

सड़क पर शव रख किया प्रदर्शन: इस घटना के बाद गांव में तनाव व्याप्त हो गया. मृतक के परिजन, ग्रामीण और बैरवा समाज से जुड़े लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर एकत्र हो गए. ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन​ किया. वे आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे. हालात को संभालने के लिए पुलिस को अतिरिक्त जाप्ता बुलाना पड़ा. नमाना थाना प्रभारी माया बैरवा ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए एमओबी और एफएसएल टीमों को मौके पर बुलाया गया है, ताकि हर पहलू से जांच कर ठोस साक्ष्य जुटाए जा सकें. उन्होंने कहा कि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. उधर, स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए तालेड़ा पुलिस उपाधीक्षक राजेश टेलर भी जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की. घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम लक्ष्मीकांत मीणा पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने समझाइश की, लेकिन ग्रामीण मौके पर ही मांगों के निस्तारण पर अड़े रहे. परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी होने तक शव का पोस्टमार्टम कराने और धरना समाप्त करने से साफ इनकार कर दिया है. फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और प्रशासन प्रदर्शनकारियों को शांत करने के प्रयास में जुटा है.

MURDER IN NAMANA OF BUNDI
JEWELRY LOOTED IN RAJASTHAN
बूंदी में हत्या कर गहने लूटे
MURDER FOR GOLD SILVER IN BUNDI

