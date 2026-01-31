ETV Bharat / state

युवक को था गहने पहनने का शौक, बदमाशों ने हत्या कर शव नदी में फेंका, ग्रामीणों ने सड़क पर किया प्रदर्शन

घटनास्थल पर जमा भीड़ ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: जिले के नमाना थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर उसके गहने लूट लिए और बेरहमी से हत्या कर शव नदी में फेंक दिया. घटना सामने आने के बाद मृतक के परिजनों, ग्रामीणों और समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया. हालात को देखते हुए मौके पर पुलिस का भारी जाप्ता तैनात किया गया. इधर, एमओबी और एफएसएल टीमों ने घटनास्थल से अहम सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं. मामला आमली पंचायत के जवाहर नगर बिजनामवर का बताया जा रहा है. नमाना थाना प्रभारी माया बैरवा ने बताया कि मृतक किशन गोपाल बैरवा आमली पंचायत के जवाहर नगर बिजनामवर का था. पुलिस घटना की जांच हर पहलू से कर रही है. आमली के सरपंच सुरेश मीणा ने बताया कि मृतक किशन गोपाल बैरवा रोजाना की भांति अपनी दुकान के बाहर सोया हुआ था. देर रात कुछ बदमाश वहां पहुंचे और किशन का अपहरण कर उसे अपने साथ ले गए. इसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर शव को कर्जुना नदी में फेंक दिया गया. सुबह जब किशन दुकान के बाहर नहीं मिला तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई. ये भी पढ़ें: पिता की हत्या करने वाली बेटी को उम्र कैद , एससी-एसटी कोर्ट ने सुनाई सजा मीणा ने बताया कि पहले उन्होंने उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर नमाना थाना पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही नमाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से किशन की तलाश शुरू की गई. कुछ ही देर बाद कर्जुना नदी में शव मिलने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया. पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से शव को नदी से बाहर निकलवाया, जिसकी शिनाख्त किशन गोपाल के रूप में हुई. पुलिस को प्रारंभिक जांच में मामला लूट व हत्या का लग रहा है.