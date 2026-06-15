आगरा में कपड़ा व्यापारी के घर डकैती, बदमाशों ने कनपटी पर बंदूक लगाकर लूट लिए 20 लाख

आगरा में कपड़ा व्यापारी के घर डकैती, बदमाशों ने कनपटी पर बंदूक लगाकर लूट लिए 20 लाख
बदमाशों ने हथियार के बल पर व्यापारी से नकदी और जेवर लूटकर फरार हो गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 4:56 PM IST
आगरा: जिले में बाह थाना क्षेत्र स्थित जरार में रविवार देर रात हथियारबंद बदमाशों ने कपड़ा व्यवसायी के घर पर धावा बोला. बदमाशों ने हथियार के बल पर व्यवसायी और उसके परिवार को बंधक बनाकर नकदी और जेवर लूटकर फरार हो गए. सूचना पर डीसीपी ईस्ट अभिषेक अग्रवाल बाह थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और व्यवसायी तहरीर पर मोकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाई शुरू की.
डीसीपी ईस्ट अभिषेक अग्रवाल के अनुसार, बाह थाना क्षेत्र के कस्बा जरार में कपड़ा व्यवसायी अमरीश गुप्ता अपनी पत्नी लक्ष्मी और मां चंद्रकांता के साथ रहते हैं. कपड़ा व्यवसायी अमरीश गुप्ता ने बाह थाना पुलिस को बताया कि मेरे पास धर्मकांटा है. रविवार रात करीब एक बजे बदमाशों ने उनके घर की बिजली काट दी, जिससे पत्नी और मां की नींद खुल गई.
गर्मी के चलते जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, तभी बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया. एक बदमाश ने सिर पर बंदूक की बट से प्रहार किया. जिससे मैं नीचे जमीन पर गिर गया. इसके बाद सभी पांच बदमाश मकान में घुस गए और मेरी पत्नी लक्ष्मी को बंधक बना लिया. मकान के भूतल पर बुजुर्ग मां सो रही थीं. बदमाशों ने उन्हें भी बंधक बना लिया. इसके बाद बदमाशों ने सभी के फोन लेकर पानी में डाल दी और कनपटी पर बंदूक लगाकर लूटपाट की.
अमरीश गुप्ता ने बदमाशों से बचने और डर से अपने हाथ की दोनों अंगूठी उन्हें उतार कर दे दी. बदमाशों से कहा कि मारना मत, जो है वो ले जाओ. बदमाशों ने घर में लूटपाट की. करीब 10 तोला सोना, 300 ग्राम चांदी और 25 हजार रुपए नकद बदमाश ले गए.
डकैती के बाद बदमाशों ने सभी को कमरे में बंद कर दिया और भाग गए. बदमाशों के जाने के बाद शोर मचाया तो पड़ोसी आए दरवाजा खोला फिर पुलिस को सूचना दी गई. मामले में पुलिस मोकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाई शुरू कर दी है.
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