रामगढ़ में जेवर दुकान में लूट, करीब तीन करोड़ के गहने और कैश ले भागे अपराधी

रामगढ़: जिला के भुरकुंडा थाना क्षेत्र स्थित ज्वेलरी दुकान में लूट हुई है. पांच की संख्या में आए हथियार बंद लुटेरों ने दुकान में धावा बोलकर लगभग 3 करोड़ रुपए के सोने-चांदी के गहने और कैश लूट लिये. हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है. पुलिस पूरे मामले को लेकर तहकीकात कर रही है.

भुरकुंडा ओपी क्षेत्र के विजय ज्वेलर्स नामक दुकान में शनिवार शाम दुकानदार द्वारा जैसे ही दुकान बंद करने की तैयारी की जा रहा थी. इसी बीच चार-पांच की संख्या में युवक पहुंचे और शादी के लिए सोने चांदी के जेवरात खरीदने की बात दुकानदार विजय से की. उन लोगों ने पिस्तौल निकाल कर दुकान के अंदर मालिक विजय और कर्मचारी विशाल, राजकुमार, डोमन पर बंदूक दिखाकर मारपीट करने लगे.

लुटेरों के साथ पंहुचे एक लुटेरे ने दुकान की शटर गिरा दी और जब दुकानदार हल्ला करने लगे तब उन्हें जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद देखते ही देखते अपराधियों ने दुकान में रखे सोने-चांदी के तमाम जेवरात और दिनभर की बिक्री के जमा रुपया लूट कर फरार हो गए.

रामगढ़ में जेवर दुकान में लूट (ETV Bharat)

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ इक्कट्ठा हो गई. भुरकुंडा पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की तहकीकात कर रही है. साथ ही सीसीटीवी को भी खंगाल रही है ताकि जिन लुटेरे की शक्ल सीसीटीवी में कैद है उनकी शिनाख्त की जा सके. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद बाजार में अफरातफरी के माहौल देखने को मिल रहा है.