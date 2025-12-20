ETV Bharat / state

रामगढ़ में जेवर दुकान में लूट, करीब तीन करोड़ के गहने और कैश ले भागे अपराधी

रामगढ़ में जेवर दुकान में लगभग तीन करोड़ की लूट हुई है.

Criminals looted jewelry from shop in Ramgarh
जेवर दुकान की जांच करती पुलिस टीम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 20, 2025 at 10:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रामगढ़: जिला के भुरकुंडा थाना क्षेत्र स्थित ज्वेलरी दुकान में लूट हुई है. पांच की संख्या में आए हथियार बंद लुटेरों ने दुकान में धावा बोलकर लगभग 3 करोड़ रुपए के सोने-चांदी के गहने और कैश लूट लिये. हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है. पुलिस पूरे मामले को लेकर तहकीकात कर रही है.

भुरकुंडा ओपी क्षेत्र के विजय ज्वेलर्स नामक दुकान में शनिवार शाम दुकानदार द्वारा जैसे ही दुकान बंद करने की तैयारी की जा रहा थी. इसी बीच चार-पांच की संख्या में युवक पहुंचे और शादी के लिए सोने चांदी के जेवरात खरीदने की बात दुकानदार विजय से की. उन लोगों ने पिस्तौल निकाल कर दुकान के अंदर मालिक विजय और कर्मचारी विशाल, राजकुमार, डोमन पर बंदूक दिखाकर मारपीट करने लगे.

लुटेरों के साथ पंहुचे एक लुटेरे ने दुकान की शटर गिरा दी और जब दुकानदार हल्ला करने लगे तब उन्हें जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद देखते ही देखते अपराधियों ने दुकान में रखे सोने-चांदी के तमाम जेवरात और दिनभर की बिक्री के जमा रुपया लूट कर फरार हो गए.

Criminals looted jewelry from shop in Ramgarh
रामगढ़ में जेवर दुकान में लूट (ETV Bharat)

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ इक्कट्ठा हो गई. भुरकुंडा पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की तहकीकात कर रही है. साथ ही सीसीटीवी को भी खंगाल रही है ताकि जिन लुटेरे की शक्ल सीसीटीवी में कैद है उनकी शिनाख्त की जा सके. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद बाजार में अफरातफरी के माहौल देखने को मिल रहा है.

दुकानदार विजय वर्मा ने बताया कि वह दुकान में थे इसी दौरान पांच की संख्या में लोग पहुंचे और सोने चांदी के जेवरात शादी में देने के लिए शादी में खरीदारी के लिए खरीदने की बात कही. इसके बाद जैसे ही वह सामान निकालने लगे वैसे ही एक युवक ने दुकान के शटर को गिरा दिया और अंदर मौजूद चार युवक हथियार के बल पर उन्हें कब्जे में ले लिया. उनके साथ मारपीट कर बोले कि जितना भी सोना चांदी है वह हम लोगों के हवाले कर दो नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा. इसके बाद देखते ही देखते दुकान में रखा लगभग एक क्विंटल चांदी, जेवरात और लगभग डेढ़ किलो सोने के जेवरात को लूट लिया. इन गहनों और कैश को अपराधी पांच बैग व झोला में भर कर फरार हो गए.

इस वारदात को लेकर भुरकुंडा थाना के सब इंस्पेक्टर अजित ने बताया कि जेवलरी दुकान में लूट की वारदात की सूचना मिली है. पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है कई टीमें अलग अलग जगहों में छापेमारी में निकली है. पूरे मामले में जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है जांच जारी है.

इसे भी पढे़ं- रामगढ़ पुलिस ने किया खुलासा, बोकारो से 4 लाख नगद और जेवर समेत चोर को किया गिरफ्तार

इसे भी पढे़ं- जेवर दुकान खुलते ही गहने से भरा बैग उड़ा ले गए अपराधी, जांच में जुटी पुलिस

इसे भी पढे़ं- रांची में जेवर की दुकान में चोरी, चौकीदार को बंधक बनाकर 10 किलो चांदी उड़ा ले गए चोर

TAGGED:

अपराधियों द्वारा दुकान में लूटपाट
RAMGARH
CRIMINALS LOOTED JEWELRY
LOOT IN JEWELRY SHOP
JEWELRY SHOP ROBBED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.