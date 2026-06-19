पुलिस बनकर घर में घुसे बदमाश, हथियार के बल पर की लाखों की लूट
देवघर के पहाड़पुर गांव में पुलिस की वर्दी पहने अपराधियों ने एक घर में घुसकर लाखों रुपये लूट लिये. पुलिस जांच कर रही है.
Published : June 19, 2026 at 8:25 PM IST
देवघर: एक तरफ देवघर पुलिस अपराध नियंत्रण को लेकर लगातार अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं. ताजा मामला जिले के मधुपुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव का है, जहां पुलिस की वर्दी पहनकर आए 8 से 10 अपराधियों ने देर रात एक घर में घुसकर फिल्मी अंदाज में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया.
अपराधियों ने महेंद्र यादव के घर का मुख्य दरवाजा जोर-जोर से खटखटाया. सभी पुलिस की वर्दी में थे, इसलिए परिवार को लगा कि किसी जांच या पूछताछ के सिलसिले में पुलिस पहुंची है. जैसे ही दरवाजा खोला गया, बदमाश धक्का देकर घर के अंदर घुस गए और हथियार के बल पर पूरे परिवार को डराकर लूटपाट शुरू कर दी.
पीड़ित महेंद्र यादव ने बताया कि विरोध करने और शोर मचाने पर अपराधी गोली मारने की धमकी देने लगे. बदमाश घर में रखे लाखों रुपये के जेवरात और नकदी लूटने के बाद और पैसों की मांग भी कर रहे थे. इसी बीच परिवार के एक सदस्य ने किसी तरह घर से बाहर निकलकर जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गए.
घटना की सूचना मिलने के बाद मधुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. मामले के जांचकर्ता व सब इंस्पेक्टर संतोष गुप्ता ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. अपराधियों की पहचान और उनके आने-जाने के रास्तों का पता लगाने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है.
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