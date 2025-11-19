ETV Bharat / state

बच्चे की कनपटी में पिस्टल सटाकर महिला से लाखों की लूट, छानबीन में जुटी पुलिस

पलामू: जिले के मेदिनीनगर टाउन छेचानी टोला में बच्चे पर पिस्टल तान कर एक महिला से लाखों के जेवरात की लूट हुई है. महिला का पति रांची फायर ब्रिगेड में तैनात है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस ने मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है.

बच्चे को कब्जे में लेकर अपराधियों ने की लूटपाट

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पूनम तिवारी नामक महिला मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के छेचानी टोला में अपने बच्चे के साथ घर में अकेली थी. इस क्रम में बाइक सवार तीन अपराधी पहुंचे थे. अपराधी महिला के घर में दाखिल हुए और बच्चे को अपने कब्जे में लिया. बच्चे पर पिस्टल तान कर अपराधियों ने पूनम तिवारी से कहा कि बच्चे की जान प्यारी है तो सभी जेवरात दे दो. अपराधियों ने पूनम तिवारी के पास से करीब 3.50 लाख रुपये के जेवरात और मोबाइल लूट लिया.

जांच में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलने के बाद मेदिनीनगर टाउन थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में छानबीन. पुलिस घटना में शामिल अपराधियों की तलाश में कई इलाकों में छापेमारी कर रही है. पुलिस ने मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है.

थाना प्रभारी ने की पुष्टि