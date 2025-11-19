ETV Bharat / state

बच्चे की कनपटी में पिस्टल सटाकर महिला से लाखों की लूट, छानबीन में जुटी पुलिस

पलामू में लूट की वारदात हुई है. अपराधियों ने बच्चे पर पिस्टल तानकर घर में लूटपाट की है.

Robbery In Palamu
पलामू का शहर थाना. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 19, 2025 at 1:39 PM IST

पलामू: जिले के मेदिनीनगर टाउन छेचानी टोला में बच्चे पर पिस्टल तान कर एक महिला से लाखों के जेवरात की लूट हुई है. महिला का पति रांची फायर ब्रिगेड में तैनात है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस ने मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है.

बच्चे को कब्जे में लेकर अपराधियों ने की लूटपाट

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पूनम तिवारी नामक महिला मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के छेचानी टोला में अपने बच्चे के साथ घर में अकेली थी. इस क्रम में बाइक सवार तीन अपराधी पहुंचे थे. अपराधी महिला के घर में दाखिल हुए और बच्चे को अपने कब्जे में लिया. बच्चे पर पिस्टल तान कर अपराधियों ने पूनम तिवारी से कहा कि बच्चे की जान प्यारी है तो सभी जेवरात दे दो. अपराधियों ने पूनम तिवारी के पास से करीब 3.50 लाख रुपये के जेवरात और मोबाइल लूट लिया.

जांच में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलने के बाद मेदिनीनगर टाउन थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में छानबीन. पुलिस घटना में शामिल अपराधियों की तलाश में कई इलाकों में छापेमारी कर रही है. पुलिस ने मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है.

थाना प्रभारी ने की पुष्टि

इस संबंध में मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि महिला के साथ लूटपाट हुई है. घटना में शामिल अपराधियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है. जांच के दौरान पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली है.

महिला घर में अपने बच्चे के साथ अकेले रहती थी. इस बात की जानकारी अपराधियों को पहले से थी. पूरे मामले में पीड़िता ने मेदिनीनगर टाउन थाना में आवेदन दिया है.

