गश्ती दल के जाते ही दो दर्जन अपराधियों ने सीसीएल वर्कशॉप पर बोला हमला, गार्ड को गर्दन काटने की धमकी देकर की लूटपाट

सीसीएल गिरिडीह कोलियरी अपराधियों के निशाने पर है. अपराधियों ने तैनात गार्ड्स को बंधक बनाकर लूटपाट की.

सीसीएल गिरिडीह कोलियरी में चोरी की घटना (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 7, 2026 at 1:35 PM IST

गिरिडीहः सीसीएल गिरिडीह कोलियरी को अपराधी लगातार निशाना बना रहे हैं. यहां कोयला की लूट के साथ-साथ कीमती सामान को भी लूट लिया जा रहा है. ताजा मामला सीसीएल वर्कशॉप से जुड़ा हुआ है. यहां दो दर्जन से अधिक अपराधियों ने पहले वर्कशॉप को घेरा, फिर यहां पर तैनात तीन गार्ड को गर्दन काट कर टांगने की धमकी दी. इसके बाद तीनों को बंधक बनाते हुए एक कमरे में बंद कर दिया. लगभग तीन घंटे तक अपराधी इसी वर्कशॉप में डटे रहे और अलग-अलग कमरों का ताला तोड़कर लूटपाट की.

घटना मंगलवार रात की

घटना मंगलवार की रात 2 बजे से बुधवार की सुबह पांच बजे तक की है. तीन घंटे तक यहां पर तैनात गार्ड दहशत में रहे. सुबह मामले के बारे में सीसीएल के जीएम, पीओ और पदाधिकारियों को अवगत कराया गया.

घटना की जानकारी देते सुरक्षा गार्ड (Etv Bharat)

गश्ती दल के जाने के बाद बोला धावा

मंगलवार की रात्रि पाली में यहां पर तैनात मो. अफजल हुसैन, श्यामसुंदर यादव, अर्जुन सिंह ने बताया कि रात लगभग 11:30 में सीसीएल का गश्ती दल पहुंचा. सीसीएल गश्ती दल के जाने के बाद लगभग एक बजे थाने का गश्ती दल पहुंचा. डेढ़ बजे सब कुछ जांचने के बाद थाने का गश्ती दल भी चला गया. फिर दो बजे रात 25 से 30 की संख्या में अपराधी पहुंचे. अपराधियों के पास पिस्टल के अलावा कई हथियार भी थे. इन अपराधियों ने उन तीनों को मारकर टांग देने की धमकी दी. फिर बंधक बनाते हुए एक कमरे में बंद कर दिया.

गिरिडीह कोलियरी में अपराधियों ने ताला तोड़कर की लूट (Etv Bharat)

सुबह पांच बजे अपराधियों ने उन्हें छोड़ा तो देखा कि चार कमरों का ताला टूटा हुआ है. किस-किस सामान को लेकर अपराधी चले गए हैं इसकी उन्हें विस्तृत जानकारी नहीं है. अब वर्कशॉप के इंचार्ज ही सब कुछ बता सकेंगे.

रात में गश्ती दल वर्कशॉप पहुंचा था. यहां के बाद गश्ती दल साइडिंग चला गया. सुबह 5:30 में वर्कशॉप में तैनात तीन गार्ड ने बताया कि अपराधियों ने हमला बोला था. इस मामले की जानकारी वरीय अधिकारियों को दे दी गई है. आगे निर्देश के अनुसार कार्रवाई होगी. भुवनेश्वर मंडल, इंचार्ज, सीसीएल सुरक्षा गश्ती दल

